La robotica che si ispira all’arte di Marcel Duchamp mettendo in gioco l’intelligenza

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo ha trovato il modo per costruire robot a partire da materiali comuni, come pezzi di legno. Assemblandoli e istruendo un’intelligenza artificiale nella maniera opportuna, i robot possono muovere braccia e gambe per svolgere attività utili. L’idea prende spunto dall’arte e dal Ready Made (letteralmente, già fatto, pronto per l’uso) inventato dall’artista. Nell’arte un oggetto ritrovato può essere visto come un’opera d’arte; nella declinazione digitale l’oggetto ritrovato può prendere vita in modi inaspettati. Un robot subacqueo europeo mappa autonomamente le gallerie delle miniere abbandonate Il robot impara a muoversi basandosi sull’esperienza dell’intelligenza artificiale che lo gestisce. ...

