In corso trasferimenti degli ultimi occupanti

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – Traslocano in silenzio gli, a questo punto ex,di Primavalle, a Roma. “Sono qui dal 2010, questa era casa mia”, racconta un 59enne marocchino lasciando l’ex scuola di via Cardinal Capranica sgomberata questa mattina. È continuo il via vai di persone nella struttura, dove sono ancora evidenti i segni della guerriglia di questa mattina. Polizia e Carabinieri controllano gli accessi all’ex istituto ‘Don Calabria’ occupato dal 2003, consentendo a chi viene accompagnato dagli uomini della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma di rientrare per prendere effetti personali e pochi averi. “Io abitavo qui da 14 anni e ho la residenza qui”, si sfoga una donna etiope, “Sono due giorni che non dormo, qui tutti attendevamo lo sgombero, ma adesso che sara’ di noi?”. Mentre la donna si interroga sul ...

