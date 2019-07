I porti chiusi aiutano la Libia I migranti restano per lavorare

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Angelo Scarano Il 57 per cento deiinsi affitta una casa dopo aver trovato lavoro. E la lotta alle ong diventa un deterrente per le partenze I? Funzionano sia in Italia che in. Già perché di fatto la serrata deivoluta da Salvini ha portato a un forte ridimensionamento degli sbarchi nel nostro Paese. Ad oggi sono sbarcati in Italia 3.186 immigrati illegali contro i 17.374 sbarcati a luglio dello scorso anno (meno 81,66%). Un dato che parla da solo e che di fatto sottolinea come la strategia del Viminale possa funzionare nel lungo periodo. Ma in questo senso va evidenziato un altro aspetto. Da tempo il ministero degli Interni porta avanti un braccio di ferro duro con le ong. Gli ultimi episodi, il caso Alex e quello della Rackete hanno acceso ancora di più lo scontro ma di fatto c'è un altro risultato che va preservato dietro le ...

