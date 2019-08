“Col cu col cuore” (feat. Danilo Visconti) - il primo singolo musicale di Lucia Bramieri

Flagello cimice asiatica : “Coltivatori disperati pronti al taglio dei frutteti” : Gli agricoltori “sono disperati e minacciano di abbattere tanti ettari di frutteti, in un’area tra le più vocate al mondo. La situazione dei danni causati dalla cimice asiatica nelle campagne è drammatica, tanto da mettere fortemente a rischio il comparto ortofrutticolo di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In ragione di ciò, chiediamo risposte in tempi brevi alle istituzioni, Governo in primis; a fronte, infatti, di una ...

Roberto Formigoni - Procura generale ricorre in Cassazione contro i domiciliari : contestato il requisito della “Collaborazione impossibile” : La Procura generale di Milano ricorre in Cassazione contro i domiciliari concessi a Roberto Formigoni. L’avvocato generale Nunzia Gatto ha chiesto alla Suprema Corte di annullare l’ordinanza del 22 luglio scorso con rinvio per un nuovo esame del caso allo stesso Tribunale di Sorveglianza. Il ricorso depositato oggi ritiene non ci siano gli estremi giuridici previsti dall’ordinamento penitenziario per la “collaborazione ...

Pisa - il festival della robotica non si farà. Gli organizzatori : “Colpa della giunta leghista”. E il sindaco risponde : “Mai visto nessuno” : Qui è stato costruito il primo computer italiano e sviluppato il primo dominio internet.it ma il Comune leghista non vuole il festival della robotica. Siamo a Pisa, conquistata un anno fa dal centrodestra di Michele Conti dopo settant’anni di governi rossi, e la giunta ha deciso di non finanziare l’edizione 2019 della kermesse, nata nel 2017 e diventato punto di riferimento internazionale nel settore della robotica. La decisione è stata ...

Formula 1 – Leclerc non cerca scuse ad Hockenheim : “Colpa mia - ma…” : Charles Leclerc fuori dai giochi al Gp di Germania: le parole de monegasco della Ferrari dopo l’uscita di pista ad Hockenheim Weekend amaro per Charles Leclerc, dopo diverse gare terminate a podio, il giovane monegasco della Ferrari torna a casa con un amaro zero. Leclerc, partito dalla 10ª casella in griglia è stato autore di una fantastica rimonta in gara oggi al Gp di Germania, è finito fuori pista al 29° giro. Il ferrarista è ...

Antonietta Rositani in coma - il papà : “Colpa di chi ha tenuto le sue denunce nel cassetto” : Duro attacco del papà di Antonietta Rositani alle istituzioni. "Mia figlia, la mia bambina, è vittima dello Stato, di chi ha tenuto le sue denunce nel cassetto, di chi ha permesso che il suo ex evadesse i domiciliari dopo che aveva già violato obbligo di distanza di 300 metri, di chi quel giorno le ha consigliato di girovagare in città invece di attivare attivare immediati protocolli di protezione".Continua a leggere

Foggia - pietre contro i braccianti migranti : “Colpiti mentre vanno al lavoro in bicicletta” : I giovani sono stati colpiti lungo la statale 89, all'altezza del bivio per San Marco in Lamis. L'episodio è simile a quello avvenuto il 15 luglio, quando altri due braccianti erano stati colpiti da pietre sempre a Foggia, dove vivono tutte le vittime delle aggressioni.Continua a leggere

Torino - Mazzarri non si fida : “Col Debrecen la gara più insidiosa - non dobbiamo subire gol” : Il Torino si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione. I granata affronteranno domani sera alle 21 il Debrecen nel terzo turno preliminare di Europa League. Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa, presentando la partita: “Ci sono tanti punti interrogativi per questa partita. Finché non vedo la squadra in campo non sono così tranquillo, troppe variabili tutte insieme mi fanno stare un po’ in apprensione. ...

Rangers-Blackburn - la diretta della partita si interrompe e parte un video porno : “Colpa di un hacker” : Il campionato prenderà avvio il prossimo 4 agosto e nel frattempo le squadre scozzesi si stanno preparando con alcune partite amichevoli, come quella giocata tra i Rangers Glasgow e i Blackburn. Come sempre, il match veniva trasmesso in diretta sulla tv ufficiale del club, Gers Tv, ma al 20′ del primo tempo la messa in onda è stata interrotta da un curioso imprevisto. All’improvviso infatti, sullo schermo al posto dei giocatori in ...

Udine - muore accoltellato ragazzo di 18 anni : “Colpito da un minorenne durante una lite” : Un ragazzo albanese di diciotto anni è morto all’ospedale di Udine dopo essere stato accoltellato da un altro giovane, un connazionale ancora minorenne ospite di una struttura di accoglienza. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì. I due giovani avrebbero litigato per futili motivi.Continua a leggere

Boom di virus respiratori e intestinali in Italia : “Colpa di aria condizionata e sbalzi termici” : Boom di virus respiratori e intestinali in Italia, “malanni la cui diffusione è favorita dall’aria condizionata e dai continui sbalzi termici cui siamo esposti“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che stima “circa 100 mila i casi di forme respiratorie virali, cui si sommano 20-30 mila casi di disturbi gastrointestinali da rotavirus e ...

Il revenge porn è reato : “Colmato un vuoto normativo che non si poteva più ignorare” : La soddisfazione di Vittoria Gheno di Insieme in Rete, che con I Sentinelli e Bossy aveva lanciato lo scorso novembre una...

“Col cu col cuore” (feat. Danilo Visconti) - il primo singolo musicale di Lucia Bramieri : ALL MUSIC NEWS “Col cu col cuore” (feat. Danilo Visconti), il primo singolo musicale di Lucia Bramieri E’ uscito Luglio 2019 il primo singolo musicale “Col cu col cuore” di Lucia Bramieri, milanese DOC, nuora del famoso Gino Bramieri. L’idea nasce da un video messaggio dell’amico Danilo Visconti, in occasione dell’ingresso di Lucia al GF15. Danilo Visconti, co-interprete nel brano è Art Director di eventi e raduni, uno dei personaggi più ...

Omicidi e criminalità fuori controllo a Buenaventura. Il vescovo benedirà la città gettando acqua “santa” dagli elicotteri : “Colpa del maligno” : Cinquantuno Omicidi in meno di un anno. Accade nella città di Buenaventura, uno snodo portuale che è punto di passaggio per il traffico di droga, nel quale la criminalità sta raggiungendo livelli sempre più alti. Secondo il vescovo Rubén Dario Jaramillo Montoya tutto questo sarebbe dovuto agli spiriti maligni che hanno preso possesso della città colombiana. La sua idea? Gettare l’acqua “santa” con l’aiuto di elicotteri ...

Milano - oltraggiata per la seconda volta la panchina in memoria delle donne deportate. Anpi : “Colpito un simbolo” : E’ stata nuovamente oltraggiata la panchina in memoria delle donne deportate a Ravensbruck. La panchina si trova vicino alla casa della memoria nel quartiere Isola di Milano. A dare la notizia è stato Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale, che alla domanda riguardante una nuova ed eventuale restaurazione garantisce senza esitazione che sarà fatta entro pochi giorni. La panchina era stata ridipinta sabato 6 luglio su iniziativa ...