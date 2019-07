È grande come un uomo! Avvistata medusa gigante in mare

(Di lunedì 15 luglio 2019) Unaquasi quanto un essere umano, è statadalla biologa marina Lizzie Daly al largo della Cornovaglia, che si è imbattuta nella“piùche avesse mai visto”, ha poi spiegato. L’avvistamento “choc” è avvenuto vicino a Falmouth nella giornata di sabato scorso, 13 luglio 2019, e il video è stato pubblicato dalla stessa biologa sulla sua pagina Facebook. Inutile dire che le immagini, che sono davvero impressionanti, hanno fatto ben presto il giro del mondo.Nello specifico, questasi chiama ‘Polmone di’ e, di solito, non ha queste dimensioni. Quelle cioè di un essere umanoquella in cui si è imbattuta la biologa e il gruppo di sub con cui stava facendo un’immersione a Falmouth. Il polmone diè una scifoche ha un cappello a forma semisferica opalescente.Dal cappello spuntano 8 prolungamenti di tessuto ‘arricciato’ dai cui fuoriescono altrettanti tentacoli lunghi e trasparenti. Il nome ‘polmone di’ (Rhizostoma pulmo) è dato dal suo movimento che ricorda quello di un polmone, appunto.detto, l’esemplare avvistato in Cornovaglia è da considerarsiperché la dimensione media di questa specie si aggira intorno ai 60 centimetri di diametro per 10 chili di peso.

Quella trovata a largo di Falmouth, invece, è decisamente più grande, per quanto comunque nel Mare d’Irlanda le dimensioni siano già mediamente superiori a quelle del Mediterraneo. “Wow, stavamo facendo immersione a Falmouth ieri per concludere la Wild Ocean Week quando abbiamo incontrato questa gigantesco polmone di mare! Che modo straordinario di finire questa avventura sulla vita marina”, ha raccontato Lizzie Daly, che sui social ha pubblicato lo scatto a dir poco impressionante.Se vi state chiedendo se questa medusa polmone di mare sia pericolosa per l’uomo, la risposta – come mostra anche la vicinanza del sub nella foto – è che è tendenzialmente inoffensiva. Solo in caso di particolare sensibilità si possono riscontrare arrossamenti, ma in ogni caso è sempre meglio evitare di toccare i tentacoli. Può essere avvistata anche in Italia, lungo la costa adriatica e quella ionica, e più in generale nel Mediterraneo, nell’Oceano Atlantico, nel mare d’Irlanda e nel Mar Nero da agosto a novembre.