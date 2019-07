Vittoria | morto il secondo bimbo travolto dal Suv

blogo

(Di domenica 14 luglio 2019) Non ce l’ha fatta nemmeno Simone, 12 anni, l’altroche è statonel centro storico dida un Suv lanciato ad alta velocità. La notizia è stata resa di dominio pubblico da fonti investigative di Messina. Simone era ricoverato presso il Policlinico di Messina, dove era arrivato con le gambe quasi del tutto tranciate dall’impatto con la vettura. I medici non hanno potuto fare altro che amputare, ma l’intervento chirurgico non è bastato.La notizia del suo decesso è giunta proprio mentre venivano celebrati ai funerali del cuginetto Alessio,anche lui dopo essere stato investito dal Suv mentre giocava davanti casa. Nonostante i soccorsi siano giunti prontamente sul posto, non c’è stato nulla da fare per il piccolo: "Al suo arrivo - afferma Eloise Gitto, direttrice del reparto di terapia intensiva neonatale - avevamo già giudicato le sue condizioni ...

