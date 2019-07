“Sulla Tav posizione non cambia”

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Si precisa che l’articolo apparso sull’edizione odierna de Il Giornale, a firma Antonella Aldrighetti, è totalmente privo di fondamento a tal punto da rendere persino ardua la smentita stessa. Ogni parola o riferimento a fatti è frutto della fantasia della giornalista. Riguardo al o al reddito di cittadinanza il vicepremier non si è mai espresso in quei termini e si coglie l’occasione per ribadire che sulla Torino-Lione la linea del M5S non cambia ora, né cambierà domani”. Lo si legge in una precisazione dello staff del vice presidente e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. L'articolo “Sulla Tavnon cambia” CalcioWeb.

