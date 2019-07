Sky | Affondo dell’Atletico su James Rodriguez | difficile l’ok del Real Madrid

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Con l’arrivo dell’Atleticosi è complicata la trattativa per. Mentre il presidente De Laurentiis e Ancelotti rassicurano i tifosi di avere l’ok del colombiano che vorrebbe solo Napoli, dalla Spagna arrivano voci di un volere diverso.vorrebbe restare a, come anticipato giorni fa dall’ex moglie, dove vive da oramai 9 anni. L’Atletico eMarca ha lanciato oggi la bomba secondo cui la trattativa con l’Atletico sarebbe avanzata e che sarebbe stato proprio il volere dell’attaccante colombiano a raffreddare la trattativa con gli azzurri. La firma del colombiano per i Colchoneros è molto vicina e che fondamentale si è rivelata la volontà del pupillo di Carlo Ancelotti. Le solite fonti ben informate assicurano che è sarebbe statoa frenare l’operazione con il Napoli. Florentino sarebbe pronto a cederlo ...

