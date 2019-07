Pallanuoto | Universiadi 2019 | Italia d’oro | l’Ungheria strappa il bronzo ai rigori

LIVE Italia-Stati Uniti 10-4 Pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : gli azzurri devono solo gestire nell’ultimo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA L’ULTIMO quarto! Finito il terzo periodo! Italia-Stati Uniti 10-4. 14” Rosenfeld prova a riaprire la sfida, 10-4. 22” Gli Stati Uniti chiedono il timeout per le ultime battute del periodo. 30” Turner si salva ancora, con l’aiuto della traversa. Tira solo l’Italia! 51” Spreca Campopiano solo davanti al portiere. 2’29” Palo di ...

LIVE Italia-Stati Uniti 7-3 Pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : azzurri straordinari nei primi due quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INTERVALLO! Ottima Italia nelle prime due frazioni, gli azzurri devono difendere il 7-3. 22” GUIDIIIII!! Che gol da lontanissimo, 7-3 per l’Italia. 52” PELLEGRINI!! Ennesimo riflesso incredibile del portiere italiano che si aiuta con il palo. 1’22” Cannella ristabilisce le tre lunghezze di distanza! Tiro angolato e 6-3 per gli azzurri. 2’11” Del Basso! ...

LIVE Italia-Stati Uniti 4-1 Pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : dominio azzurro nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’23” Gran botta di Abramson che rimette in gioco gli Stati Uniti, 4-2 per l’Italia. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. Finito il primo quarto! Italia-Stati Uniti 4-1. 57” Diagonale chirurgico di Panerai e 2/2 con l’uomo in più per i nostri: 4-1 per l’Italia! 1’28” Cavano realizza il primo gol per gli USA, 1/4 in situazione di powerplay per i ...

LIVE Italia-Stati Uniti Pallanuoto - Finale Universiadi 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia di un oro di prestigio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orario d’inizio e tv di Italia-Stati Uniti Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Stati Uniti, Finale del torneo maschile di pallanuoto delle Universiadi 2019. Il Settebello ha surclassato la Russia in semiFinale e si è così guadagnato la possibilità di tornare in vasca per disputare l’atto conclusivo contro gli statunitensi, i quali si sono ...

Universiadi 2019 : per il sette rosa della Pallanuoto arriva solo l’argento contro l’Ungheria : Le azzurre di Martina Miceli si sono arrese solamente in finale di fronte alla fortissima Ungheria che si è imposta per 8-7 (3-3, 2-1, 2-1, 2-1) al termine di una gara combattuta. Alla fine del terzo parziale, il break ungherese complice anche l'errore della Ranalli che si fa parare dal portiere Kiss un rigore sul 6-5.Continua a leggere

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : vince l’Ungheria - Italia d’argento. La Russia passeggia col Canada e si prende il bronzo : Si chiudono con l’argento per l’Italia della Pallanuoto femminile le Universiadi: le azzurre vengono sconfitte in finale dall’Ungheria per 7-8 e devono dire addio al gradino più alto del podio. Nel match per il bronzo la Russia maramaldeggia contro il malcapitato Canada asfaltandolo per 22-7. RISULTATI Finale 3° posto Canada-Russia 7-22 Finalissima Italia-Ungheria ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Ungheria 7-8. Le azzurre devono accontentarsi dell’argento : Sfuma in finale il sogno della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile di vincere le Universiadi: le azzurre sono state sconfitte nell’atto conclusivo dall’Ungheria per 7-8 e devono così accontentarsi della medaglia d’argento. Non bastano le doppiette di Millo Centanni e Cocchiere, alla fine è decisivo il rigore fallito da Ranalli nel terzo quarto. Equilibrio nella prima frazione, chiuse sul 3-3, poi le magiare tentano ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l’Italia nella Pallanuoto femminile - gli azzurri del volley si giocano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d’Argento per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Italia in finale - domani sfida per l’oro con gli USA : Le semifinali della Pallanuoto alle Universiadi sorridono all’Italia, che annichilisce le speranze russe per 14-6 e va in finale, dove si scontrerà con gli USA, che oggi hanno battuto per 12-9 l’Ungheria. domani le due sfide della Pallanuoto maschile saranno le uniche gare in programma per l’intera manifestazione prima della cerimonia di chiusura. TABELLINO Italia-Russia 14-6 Italia: Pellegrini, Del Basso 1, Cannella 4 (1 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Attesa per la Pallanuoto femminile - Alessia Russo d’argento nella ritmica - calcio maschile di bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.11 calcio – Sbaglia Salamatov!!!! L’Italia vince la medaglia di bronzo!!!! Italia-Russia 6-5 dcr (2-2 al 90′)! 19.10 calcio – Strada segna il quinto tiro dell’Italia! 19.09 calcio – Segna anche Kirsanov. 19.09 calcio – Gol di Mercadante! 19.08 calcio – Sbaglia anche Kuftin! 19.08 calcio – Errore di ...

Universiadi - Pallanuoto : doppia finale per l'Italia - oggi 13 luglio in vasca il Setterosa : Grande successo per l'Italia della pallanuoto alle Universiadi di Napoli 2019. Sia la Nazionale femminile che quella maschile hanno raggiunto la finalissima che si svolgerà nella rinnovata piscina Scandone di Fuorigrotta. Le donne scenderanno in vasca questa sera alle 20 contro la blasonata Ungheria, mentre gli uomini domani alle 13 contenderanno la medaglia d'oro agli Stati Uniti....Continua a leggere

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia ad un passo dal bronzo nel calcio maschile - attesa per la Pallanuoto femminile. Alessia Russo d’argento nella ritmica! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18.18 GINNASTICA RITMICA – Alessia Russo è seconda nella finale di specialità del nastro! 17.57 VOLLEY – Finale per il bronzo: Russia-Francia 25-18 17.49 calcio – Parziali: Finale 5° posto: Ucraina-Corea del Sud 1-0. Finale 7° posto: Irlanda-Francia 0-1. 17.48 calcio – Fine primo tempo: Russia-Italia 0-2. 17.42 calcio – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia in campo per il bronzo nel calcio maschile - attesa per la Pallanuoto femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17.03 calcio – Scendono in campo Russia ed Italia per la medaglia di bronzo, è tutto pronto per il calcio d’inizio. 16.53 calcio – Tra poco in campo l’Italia, che si gioca la medaglia di bronzo. 16.45 TAEKWONDO – Semifinale a squadre: Cina Taipei -Polonia 16-3 16.36 TIRO CON L’ARCO – Il sudcoreano Lee batte 6-2 il russo ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia travolge la Russia e vola in finale - azzurri a caccia dell’oro : L’Italia ha demolito la Russia con un roboante 14-6 (4-1, 3-2, 3-0, 4-3) e si è così qualificata alla finale del torneo di Pallanuoto maschile alle Universiadi 2019. Gli azzurri si sono scatenati a Napoli e hanno staccato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno domani (ore 13.00) contro la vincente di USA-Ungheria, i ragazzi di Alberto Angelini andranno a caccia della medaglia d’oro. La nostra Nazionale è stata trascinata ...