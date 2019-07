MARCA | James Rodriguez vuole l’Atletico Madrid!

MARCA sbatte la bomba in prima pagina : «James all’Atletico Madrid» : “bombazo a la vista” titola l’edizione di domani del quotidiano sportivo spagnolo Marca. “James vuole giocare nell’Atletico”. Si complica quindi l’affare per il Napoli. Del resto anche il pensiero di Florentino Perez, che aveva chiuso al prestito, andava in quella direzione. Scrive Marca che la firma del colombiano per i Colchoneros è molto vicina e che fondamentale si è rivelata la volontà del pupillo di Carlo Ancelotti. Le ...

MARCA : James prossimo a lasciare il Real. Giuntoli a Madrid per chiudere : Marca scrive che James Rodriguez sarebbe prossimo a lasciare il Real Madrid. Giuntoli è a Madrid per negoziare il suo trasferimento in azzurro e si starebbero limando gli ultimi dettagli per chiudere la trattativa. Il colombiano non ha alcuna intenzione di recarsi in ritiro in Canada, tanto che non figura neppure tra i convocati del Real. Il giocatore ha già un accordo con Ancelotti, ma non ha ancora raggiunto un punto di incontro con il Real ...

MARCA : “Il Napoli vuole James. Giuntoli a Madrid per trattare con il Real” : Anche Marca conferma la svolta del Napoli che nelle ultime ore ha deciso di affondare per James Rodriguez. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono di un’accelerazione degli azzurri per il colombiano voluto da Ancelotti che ieri in conferenza stampa non ha negato l’apprezzamento per il suo pupillo. Giuntoli è volato a Madrid, conferma Marca, per trovare un accordo con il Real Madrid che continua a chiedere la cessione ...

MARCA pubblica la lista dei convocati per il ritiro del Real : James non c’è : Il quotidiano sportivo Marca ha pubblicato la lista dei convocati del Real Madrid per il ritiro in vista della nuova stagione. E, tra i nomi, ne manca uno fondamentale. Non c’è quello di James Rodriguez. Può essere un ulteriore indizio del fatto che l’affare per portarlo a Napoli sia in dirittura di arrivo? Non si può affermare con certezza, ma certo resta una splendida suggestione. Oltre al nome del colombiano mancano anche quelli ...