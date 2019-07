LIVE Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-75 6-1 6-74 6-4 8-7 | break

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7CON IL PASSANTE INCROCIATO CONA RETE! Lo svizzero servirà per il match al cambio di campo dopo quattro ore e più di match! 30-40 PALLA: sbaglia il dritto lungolinea inteso come vincente in uscita dal servizio, momento importantissimo della30-30 Perde la misura del dritto, che ha così perso anche il vantaggio che si era guadagnato nel game 30-15 GRAN SCAMBIO! Lo vince, che avanza verso la rete e trova il punto 30-0 Esce il dritto dinello scambio 15-0 Spinge con il drittoe ottiene il punto 7-7 Si apre il campo con il dritto, e sempre con lo stesso colpo chiude in lungolinea: si va ancora avanti! 40-15 Trova il dritto vincente verso l’incrocio delle righe40-0 Non controlla il dritto30-0 Stessa storia per ...

FedericoFerri : È il giorno. La partita più attesa. Federer vs Berrettini, terzo match sul Centrale, live in esclusiva su @SkySport… - zazoomblog : LIVE Federer-Djokovic Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA: 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 5-6 fasi caldissime del match -… - zazoomnews : LIVE Federer-Djokovic Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA: 6-7(5) 4-1 due break a inizio secondo set per lo svizzero -… -