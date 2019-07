‘God Save… Lewis’ | settebello Hamilton a Silverstone | Leclerc sul podio grazie ad un

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019) Gara perfetta del pilota della Mercedes, che vince davanti al proprio pubblico e centra la settima vittoria stagionale: sulanche Bottas eDavanti al proprio pubblico non poteva finire in altro modo, Lewisregala l’ennesimo spettacolo a, vincendo da dominatore un Gran Premio tutt’altro che semplice. ANDREJ ISAKOVIC / AFP Colpa di uno strenuo Valtteri Bottas, che prima gli ruba la pole per sei millesimi e poi lo tiene dietro nei primi giri di gara, prima di cedere per colpa della… Safety Car. Il campione del mondo sfrutta l’episodio fortunato e salta davanti al compagno di squadra, andandosi a prendere la settima vittoria di questa stagione, che gli permette di allungare ulteriormente in classifica generale. Il compagno di squadra si accontenta del secondo posto e del giro più veloce, che gli vale un punticino aggiuntivo ...

ClaudiaClooo : RT @Blacks_n_Blues: L'ha detto veramente, God save the food Grazie #SkyMotori ?? grazie Federica Masolin ?????? - liistunova : RT @gaialonge: Inno nazionale britannico: “God save the food” Ti capisco benissimo fede?? #F1 #BritishGP - Blacks_n_Blues : L'ha detto veramente, God save the food Grazie #SkyMotori ?? grazie Federica Masolin ?????? -