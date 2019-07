Che sciocchezza continuare a negare il primo sbarco sulla Luna | dice Angela

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) "Cheancora aildell'uomo. Chi lo fa sfrutta l'ingenuità delle persone solo per trarne profitto, come scrivere un libro o girare un documentario". Lo ha detto all'AGI Piero, il noto divulgatore scientifico che ha seguito in prima persona da giornalista molte missioni Apollo, tra cui anche quella che ha portato i primi esseri umani. "Quel giorno è stato molto emozionante: per la prima volta nella storia, l'uomo ha poggiato i piedi", racconta. "Andareè qualcosa che gli esseri umani hanno sempre immaginato di fare. Quando poi ci si è riusciti - continua - è stato come un sogno che si realizzava. Oggi invece sappiamo chepotremmo andare e ritornare anche solo in una settimana". Mezzo secolo fa era qualcosa di impensabile. "Poi ogni volta che una ...

Agenzia_Italia : 'Che sciocchezza continuare a negare il primo sbarco sulla #Luna', dice Piero Angela - MeetEnrico : RT @Melina_Mu: Io non tifo nemmeno per una squadra, pensa un po'. Ripeto che chi raglia di finanziamenti russi al PCI nell'era Berlinguer… - Melina_Mu : Io non tifo nemmeno per una squadra, pensa un po'. Ripeto che chi raglia di finanziamenti russi al PCI nell'era Be… -