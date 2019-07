Valcareggi | ' Chiesa si trasferirà alla Juventus | difficile che rimanga a Firenze'

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Laha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio e la settimana prossima partirà per la tournée asiatica dove disputerà alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercatoricerca di giocatori funzionali al gioco di Sarri. In attesa del probabile arrivo di de Ligt, i bianconeri dovranno iniziare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti della società ma anche per ricavare quel tesoretto utile da reinvestire. Di mercato in entrata ha parlato il noto agente sportivo, che a TMW Radio si è soffermato su uno dei giocatori che interessanoJuve, ovvero Federico. Secondo l'agente sportivo, il centrocampista offensivo della Fiorentina probabilmente sisocietà torinese, avendo già un'intesa contrattuale con i bianconeri. Fra l'altro, prima della ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: TMW RADIO - Valcareggi: 'Chiesa alla Juve, difficile che rimanga a Firenze' - TUTTOJUVE_COM : TMW RADIO - Valcareggi: 'Chiesa alla Juve, difficile che rimanga a Firenze' - infoitsport : Valcareggi: 'Chiesa ha rifiutato Chelsea, Bayern e Real per la Juventus' -