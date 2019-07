Twitch è ancora il leader dello streaming | anche se YouTube e Facebook continuano a

eurogamer

(Di sabato 13 luglio 2019) Il mercatocontinua a crescere, emantienesaldo il gradino più alto del podio, mostrandosiildel mercato.Per quanto riguardainvece, il due giganti del web proseguono la loro rincorsa, e pur macinando numeri inferiori registrano comunque una crescita importante, segno che di spazio in questo mercato ce n'è per tutti, e che la competizione è sempre in atto.Stando ai dati di StreamElements, nel 2019 gli spettatori hanno fruito un totale di 3,8 miliardi di ore tra tutte e 4 le piattaforme elencate. Solo susono state guardate 2,7 miliardi di ore di contenuti, mentre su736 milioni, su Facebooc Gaming 198 milioni di ore e su Mixer 112 milioni.Leggi altro...

