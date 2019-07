TIM aggiunge Xiaomi Mi 9 nel listino smartphone e offre LG G8s ThinQ a condizioni

Maltempo - le incredibili immagini del tornado di Milano MaritTIMa che raggiunge la spiaggia : spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO] : Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini ...

TIM SuperGiga Video aumenta i servizi di streaming supportati aggiungendo RaiPlay : Nelle scorse ore TIM ha deciso di aggiungere anche la piattaforma RaiPlay tra quelle incluse nella promozione SuperGiga Video. Ecco tutti i dettagli L'articolo TIM SuperGiga Video aumenta i servizi di streaming supportati aggiungendo RaiPlay proviene da TuttoAndroid.

Pakistan - alpinisti travolti da valanga : c'è una vitTIMa - bloccati 4 italiani. Dovevano raggiungere cima inviolata : Sette alpinisti, tra cui quattro italiani, sono stati travolti da una valanga in Pakistan a quota 5.300 metri, nella valle di Ishkoman del distretto di Ghizer. Uno dei tre alpinisti Pakistani che partecipavano alla spedizione, guidata dall’italiano Tarcisio Bellò, sarebbe morto.Le operazioni di soccorso saranno gestite da personale specializzato dell’esercito a partire da domattina a causa della cattive condizioni meteo. L'incidente stando ...

L’ulTIMa beta HydrogenOS di OnePlus 7 Pro aggiunge un nuovo gesto per il pulsante “indietro” : Dopo il recente lancio di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, la società si è impegnata a rilasciare aggiornamenti software che correggono i vari bug che accompagnano una nuova versione. L'ultimo update di HydrogenOS aggiunge un nuovo gesto che consente di tornare indietro scorrendo da uno dei tre lati dello schermo (destro, sinistro o inferiore) rendendo la navigazione più comoda. L'articolo L’ultima beta HydrogenOS di OnePlus 7 Pro aggiunge un ...

Fiorello : «Vorrei intitolare il mio programma : ‘Viva la Rai’ - e poi aggiungerei ‘Play!’. Voglio sTIMoli nuovi - il varietà l’ho già fatto» : Fiorello Il ritorno di Fiorello in Rai è ormai cosa fatta. In una lunga intervista concessa a Repubblica – testata con cui aveva duramente polemizzato nei giorni scorsi -, lo showman siciliano ha parlato del suo imminente ritorno a Viale Mazzini. Le trattative stanno procedendo spedite e Fiorello ha lasciato intendere che il suo contributo non si limiterà soltanto a RaiPlay: “Stiamo discutendo il progetto RaiPlay e pensiamo a una ...