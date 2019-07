Terremoto in Giappone oggi M 6 1 Ultime scosse | trema l' arcipelago di Ryuku

Terremoto - scossa di 6.1 nell'arcipelago giapponese delle Ryukyu : Terremoto, scossa di 6.1 nell'arcipelago giapponese delle Ryukyu Il Terremoto ha avuto epicentro al largo delle isole Amami, parte delle Ryukyu, nel sud del Paese. Non si registrano danni a persone e cose, né è stata diramata allerta tsunami Parole chiave: ...

Forte scossa di Terremoto in Giappone : 21 feriti - registrato tsunami : Il bilancio della Forte scossa di terremoto magnitudo 6.5 verificatasi in Giappone ieri è di 21 feriti lievi e nessun danno grave. Molte persone (un migliaio) sono state allontanate dalla costa a causa di un’allerta tsunami, successivamente rientrata. Oggi la situazione è tornata alla normalità: la maggior parte dei treni è tornata in funzione e l’elettricità è stata ripristinata (migliaia di utenze erano rimaste senza ...

Terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone : diramata l’allerta tsunami : Un Terremoto di magnitudo 6.5 ha scosso il nord-ovest del Giappone, con epicentro in mare, innescando l'allarme tsunami. La scossa è stata registrata nella prefettura di Yamagata quando erano le 22 e 22 locali, cioè le 15 e 22 in Italia. L'ipocentro del Terremoto è stato individuato a 10 chilometri di profondità.Subito dopo la rilevazione del violentissimo sisma, è scattato l’ordine di evacuazione per i residenti lungo la costa. Sotto ...

Forte scossa di Terremoto in Giappone : avvertita nella prefettura di Ibaraki : L’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto di avere registrato un terremoto magnitudo 5.2 alle 20 locali, avvertito nella prefettura di Ibaraki, sull’isola di Honshu. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: avvertita nella prefettura di Ibaraki sembra essere il primo su Meteo Web.