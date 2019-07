Tennis | Simona Halep trionfa su Serena Williams | punteggio netto 6-2 6-2 in appena 56

liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Il record dei 24 major vinti in carriera dall'australiana Margaret Court Smith rimane imbattuto. Wimbledon 2019 va alla romena, che sconfigge in finale, conquistando per la prima volta i Championships con ildi 6-2 6-2 in56 minuti.- scrive

SuperTennisTv : Il momento in cui diventi la campionessa di #Wimbledon! #tennis @Simona_Halep - SuperTennisTv : 'Hai mai giocato un match migliore di questo?' 'Mai.' #tennis #Wimbledon @Simona_Halep - SuperTennisTv : Uno storico 1° titolo?? a #Wimbledon per @Simona_Halep! ?? Prima romena???? nella storia a trionfare sull'erba dello S… -