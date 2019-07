Scuola,modulo richiede etnia. Polemiche

Polemica per undi iscrizione a unaelementare nel Veneziano che chiede di specificare l'dei nomadi. Lo riportano i giornali locali. Ilchiede di sapere l'(sinti,rom nomade o camminante).La protesta di alcuni genitori è stata raccolta da Rifondazione Comunista, i cui legali parlano di"abuso e discriminazione gravissima". Per la direzione scolastica, "serve per favorire l'integrazione",ma Rifondazione ne chiede il ritiro perché "contro la Costituzione"e "le norme europee che vietano qualsiasi censimento.(Di sabato 13 luglio 2019)