Quando Salvini definì Savoini mio rappresentante ufficiale

Elisabetta Casellati - la lezione al Pd : "Faziosa io? Ma si ricordano Quando con Salvini..." : "Trovo l’accusa del Pd del tutto ingiustificata e pretestuosa". Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati respinge al mittente le accuse di faziosità rivoltegli dal Pd dopo non aver ammesso le interrogazioni dem sul caso dei presunti finanziamenti russi alla Lega. "Non potevo ammettere q

Busta con proiettile a Salvini : "Più di cento minacce da Quando sono ministro" : Plico anonimo indirizzato al ministro dell’Interno intercettato al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto...

"Salvini ha ragione : la Francia è molto arrogante Quando guarda verso la Libia" : “Sebbene non sia un suo grande ammiratore, bisogna riconoscere che Salvini ha ragione: la Francia è molto arrogante quando guarda verso la Libia”. Jalel Harchaoui, ricercatore presso l’Istituto di relazioni internazionali dell’Aia e specialista di questioni libiche, commenta così le proteste del vicepremier italiano dopo che le truppe del Governo di accordo nazionale libico (Gna) del premier al-Serraj hanno ...

Caro Salvini - se non ora - Quando? : Alessandro Sallusti Matteo Salvini ha sbottato: «Abbiamo vinto le elezioni e in Europa accontentano Pd e Cinque Stelle», con riferimento alle per ora uniche nomine che l'Italia ha strappato a Bruxelles, quella di David Sassoli (Pd) a presidente e di Massimo Castaldo (Cinque Stelle) a vicepresidente del Parlamento. Già, a che serve vincere se poi non si comanda? La risposta è banale: a vincere, se sei bravo, basti tu, ma per comandare ...

Carola Rackete - l’Anm : “Quando un provvedimento è sgradito a Salvini i magistrati sono accusati di fare politica” : “Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell’Interno, scatta immediatamente l’accusa al magistrato di fare politica“. Basta questa frase per capire il senso della nota diffusa dall’Associazione nazionale magistrati. Il sindacato delle toghe è intervenuto per denunciare “ancora una volta, commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti ...

Migranti - ora i trafficanti puntano sulla Grecia. Dati Onu : da Quando c'è Matteo Salvini cambiate le rotte : Da quando al governo c'è Matteo Salvini l'Italia non è più un porto sicuro per il traffico di Migranti. Secondo i Dati dell'Unhcr, organizzazione dell'Onu, dall'inizio del 2019 alla data del 24 giugno scorso sono arrivati sulle coste del Mediterraneo 34.376 Migranti, meno anche dei 56.585 registrati

Salvini : “Giustizia è fatta”. Ma Quando a essere indagato è lui invoca l’immunità parlamentare : Matteo Salvini evoca la giustizia per Carola Rackete, la stessa giustizia dalla quale è sfuggito nel caso della Nave Diciotti. Perché Salvini è così: forte con i deboli, debole con i forti.Continua a leggere

Olimpiadi - M5s ricorda Quando Salvini era contrario e diceva : “Sono follia”. I 5stelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

Matteo Salvini - la data senza ritorno : Quando non avrà più margine per decidere sulle elezioni : Il governo Lega-M5s è al suo primo stress test dopo il risultato conseguito da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio alle elezioni europee con gli equilibri completamente ribaltati. Il Carroccio ieri 13 giugno ha sostenuto l'emendamento del Pd insieme alle altre opposizioni su Radio radicale, come se vo

Andrea Camilleri contro Matteo Salvini : “Quando impugna il rosario mi dà un senso di vomito” : Dure parole da parte dello scrittore Andrea Camilleri nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il creatore di Montalbano ha criticato la scelta del leader della Lega di usare il rosario in campagna elettorale. "Mi dà un senso di vomito", ha detto Camilleri. Pronta la replica del ministro che ha risposto: "Scrivi che ti passa".

"#MaQuandolavori?" 123 comizi in due mesi e i dem ironizzano sul "carosello" di Salvini : “Ma quando lavori?” chiedono i senatori del Pd a Matteo Salvini in un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei dem. L’attacco ironico è costituito dall’elenco di tutti i Comuni che il vicepremier leghista ha visitato dal 7 aprile al 7 giugno. Sono 123 i comizi “presentati” nel lungo filmato di 73 minuti condito dalle immagini rappresentative dei paesi visitati e dalla musica dello storico ...

Matteo Salvini e Di Maio "come Schettino". Bersani - terrificante voce che gira a Palazzo : "Quando si vota" : Parla di "tentazione Schettino", Augusto Minzolini. Matteo Salvini e Luigi Di Maio penserebbero di abbandonare la nave del governo "prima dello schianto", rappresentato da una manovra d'autunno lacrime e sangue di cui nessuno vorrebbe assumersi la paternità. Nel suo (durissimo) retroscena commentato

2 giugno - Quando Matteo Salvini diceva che non c’era nulla da festeggiare : Il ministro degli Interni leghista Matteo Salvini si è detto "orgoglioso" di partecipare alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma, augurando a tutti i cittadini una buona 'Festa della Repubblica'. Eppure, non più tardi di 6 anni fa non la pensava esattamente così. In un tweet del 2013 i toni utilizzati erano molto critici.Continua a leggere

Quando Salvini il 2 giugno diceva : "Oggi non c'è un c***o da festeggiare" : ″È la festa di tutti”, ha detto Matteo Salvini commentando la ricorrenza del 2 giugno. L’ha dedicata agli italiani e agli “uomini e donne in divisa”. Come fanno notare gli utenti di Facebook, però, non sempre ha avuto questa opinione. Sta tornando a circolare sul social di Zuckemberg il post che l’attuale ministro dell’Interno aveva pubblicato nella serata del 2 giugno 2013, ...