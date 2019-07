New Orleans aspetta con paura la tempesta Barry | 10mila evacuati

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) Latropicalecontinua ad avvicinarsi lentamente alle coste della Louisiana e quasipersone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Ma molti residenti dello Stato del Sud-Est degli Stati Uniti sono divisi sul da farsi: "Potrebbe accadere tra qualche minuto, tra qualche ora. Abitiamo in una zona dove c'è una sola strada per entrare e una sola strada per uscire. Se siete intrappolati laggiù...", spiega William Dinkins, un residente che si è spostato in un centro di accoglienza. Il ricordo va a Katrina, l'uragano che nel 2005 provocò centinaia di morti, e a chi non vuole lasciare le abitazioni."E' quello che hanno detto in merito a Katrina. Katrina devierà sulla costa, Katrina non passerà di qui. Queste sono le persone che fanno rischiare la vita altrui per salvarli, anche se erano stati avvertiti". Tra questi la famiglia del pescatore Nam Nguyen: "Gli ho suggerito ...

