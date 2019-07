Napoli | pitbull morde un poliziotto e i suoi colleghi gli sparano | il cane muore poco dopo

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Non ce l'ha fatta ilche nella giornata di ieri è stato colpito da alcuni proiettili sparati da un agente di Polizia a, nel tentativo di allontanarlo e fargli mollare la presa in quanto ilaveva aggredito con un morso un loro collega. Tutto è accaduto durante il controllo di un uomo che si trovava agli arresti domiciliari, in via Cesare Rosaroll: i poliziotti si sono recati da lui per notificargli un provvedimento, ma quando il molosso ha visto gli uomini in divisa avvicinarsi al suo padrone si è buttato addosso ad uno di loro, ferendolo. A questo punto gli agenti hanno fatto di tutto per allontanare il, e non hanno avuto altra scelta se non quella di sparargli. Non volevano ucciderlo Si deve precisare che gli agenti della Polizia di Stato non volevano assolutamente uccidere il, ma solo liberare dalla morsa dell'animale il loro collega. Subitola ...

