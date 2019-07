Muore in casa,moglie malata lo veglia

Hato inper diversi giorni il corpo del marito di 66 anni morto per cause naturali in un'abitazione di Genova. La donna èdi Alzheimer. A chiamare i soccorritori sono stati i vicini di, allarmati dall'odore proveniente dall'appartamento. Era circa una settimana che la coppia non rispondeva al telefono. La donna di 79 anni era in stato confusionale ed è stata ricoverata all' ospedale Galliera.(Di sabato 13 luglio 2019)