La data di lancio di Luigi' s Mansion 3 potrebbe essere stata svelata da Amazon

Missione Beyond Luca Parmitano : data lancio e obiettivo sulla ISS : Missione Beyond Luca Parmitano: data lancio e obiettivo sulla ISS È iniziata ufficialmente la fase di quarantena per Luca Parmitano, la prima parte si svolgerà dal 28 giugno al 3 luglio, poi sarà isolamento fino al lancio. Beyond è una Missione spaziale, la quale avrà come capo proprio Parmitano, che dirigerà la Stazione Spaziale Internazionale. In questa prima fase sarà permesso agli astronauti di rimanere ancora con le famiglie ma di non ...

Hunt : Showdown svela la data di lancio per console e PC con un nuovo trailer : Hunt: Showdown sarà lanciato per Xbox One e PC il 20 agosto al prezzi di 50 dollari, mentre per PS4 il igoco arriverà un po' più tardi, precisamente in autunno, riporta Comicbook.Per quanto riguarda Nintendo Switch, non è stato comunicato nulla, per cui non ci è dato sapere se questa piattaforma sarà toccata. Lo stesso vale anche per Google Stadia, mentre per quanto riguarda la distribuzione, oltre al digitale avremo anche un formato fisico a ...

EA Access ha una data di lancio per PS4 : EA si prepara al lancio del suo servizio in abbonamento EA Access, riporta VG247.Come possiamo vedere infatti, il servizio di EA giunge anche per gli utenti PS4 con una data di lancio ben precisa. Ebbene su PS4 potremo abbonarci a EA Access a partire dal 24 luglio, giorno di lancio dell'atteso servizio che metterà a disposizione oltre 50 titoli della selezione The Vault di EA.Per chi non lo conoscesse, EA Access è un abbonamento che consente ...

Huawei Mate 20X 5G ha una data di lancio in Italia : Huawei annuncia l'arrivo in Italia di Huawei Mate 20X 5G, il primo smartphone5G del produttore, che sarà presentato il 9 luglio a Milano. L'articolo Huawei Mate 20X 5G ha una data di lancio in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo : New York il 7 agosto : Samsung Galaxy Note 10 ha una data di lancio, presunta seppur proveniente da persone vicine ai piani dell'azienda: stessa spiaggia per il Galaxy Unpacked dedicato e una data coerente con le attese. L'articolo Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 ha una data e un luogo: New York il 7 agosto proviene da TuttoAndroid.

Dr. Mario World ha una data di lancio su Android : eccovi trailer e pagina di registrazione : Nintendo è uscita allo scoperto svelando la data di rilascio, sia per Android che per iOS, di Dr. Mario World, dopo che è stato disponibile per un lungo periodo solamente in beta privata. L'articolo Dr. Mario World ha una data di lancio su Android: eccovi trailer e pagina di registrazione proviene da TuttoAndroid.

The Last of Us Part 2 : data di lancio svelata? : The Last of Us Part 2 è certamente un titolo molto atteso dagli appassionati della saga, e ora sembrerebbe avere anche una data di lancio, stando a quanto trapelato dall'attrice che nel gioco interpreta il personaggio di Ellie.Come riporta Psu infatti Ashley Johnson, questo il suo nome, in occasione di un'intervista con la stampa si lascia sfuggire un "Penso che uscirà a feb..." interrompendosi bruscamente, quando le viene chiesto domandato ...

E3 2019 : Remnant From the Ashes si mostra con un trailer e una data di lancio al PC Gaming Show : Remnant From the Ashes si propone al mercato videoludico come un action shooter dalla spiccata e voluta difficoltà e dall'elevata rigiocabilità, alquanto indirizzato verso la componente cooperativa.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato in occasione del PC Gaming Show dell'E3 2019, Remnant From the Ashes è un gioco volutamente ostico che sfrutta gli elementi realizzati dal giocatore per offrire un'esperienza sempre unica. In arrivo per PC, ...

E3 2019 : Last Oasis - annunciata data di lancio assieme ad un nuovo gameplay trailer : Last Oasis è il nuovo MMO GDR sviluppato e distribuito da Donkey Crew, e possiamo apprezzarne anche delle interessanti sequenze di gioco in questo nuovo trailer di presentazione pubblicato in occasione dell'PC Gaming Show.Come possiamo vedere, in Last Oasis saremo immersi in un nuovo mondo con una proprio economia gestita dai giocatori, ma anche con un sistema di nuovi veicoli e macchine da guerra costruite dal giocatore, e di cui possiamo avere ...

Cyberpunk 2077 : nuova cinematica e svelata la data di lancio : Tra i 60 titoli mostrati durante la conferenza di Microsoft sui palcoscenici dell’E3 2019 ha un ruolo di un certo rilievo Cyberpunk 2077. Il nuovo gioco di CD Project Red si mostra in una nuova sequenza cinematografica. Il trailer di ben 4 minuti allarga l’immaginario della produzione mostrando il mondo realizzato dalla software house. Si nota inoltre quanto questo titolo sia per un pubblico adulto, non mancano scene violente e ...

Marvel's Avengers : trapela la data di lancio? : La data di lancio di Marvel's Avengers sarebbe trapelata, e se si trattasse di un'informazione fondata allora potremmo vedere l'atteso gioco Square Enix ben prima di quanto ci aspettavamo, riporta Comicbook.Recentemente Amazon ha infatti pubblicato un annuncio per un gioco "ancora da annunciare" in uscita il 15 maggio 2020, il che sarebbe un venerdì. E' cosa comune per i rivenditori piazzare placeholder generici per i giochi che saranno ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Alle 18 in diretta con Speciale EuroLive : Google Stadia tra data di lancio - prezzo - giochi e tutti i dettagli : L'E3 2019 non è ancora iniziato ma gli eventi e i grandi annunci non attendono l'inizio della kermesse losangelina ma in alcuni casi la anticipano come in quello di Google Stadia e del primo imperdibile appuntamento con Stadia Connect.Il primo di quella che a quanto pare potrebbe rivelarsi una serie di eventi (quasi come accade per Nintendo Direct e State of Play) sarà fondamentale per comprendere il possibile impatto del servizio streaming di ...

Confermate box art e data di lancio di Gears 5? : Microsoft e The Coalition hanno pubblicato delle interessanti immagini di Gears 5 in rete, e stando a quanto riporta Dualshockers l'ultima key art potrebbe aver svelato copertina e data di lancio dell'atteso titolo.La data che ricorreva tra le fughe di notizie era il 10 settembre, ma anche una copertina era trapelata, e curiosamente risulta basato sull'artwork condiviso quest'oggi. Nell'immagine possiamo vedere i personaggi di Kait in primo ...