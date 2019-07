Inter | Icardi e Nainggolan esclusi da Conte ma “affidati” a Bernazzani

La Juve non avrebbe fretta per Icardi - esodato di lusso dell'Inter : La politica della Juventus nel calciomercato è anche quella di accaparrarsi talenti a parametro zero o cogliere qualche opportunità a costo di saldo. Con questo modus operandi nel tempo ha fatto ottimi affari e continua a tutt'oggi, basti ricordare che a gennaio si è assicurata Aaron Ramsey e in questi giorni ha ingaggiato Adrien Rabiot e per entrambi i centrocampisti non ha sborsato un euro per i cartellini. Adesso la dirigenza della Continassa ...

Juventus - Icardi possibile obiettivo per l'attacco ma si attende l'apertura dell'Inter : Mauro Icardi è sicuramente l'oggetto del desiderio di questa sessione di calciomercato. Negli ultimi giorni si è parlato del forte interesse del Napoli, pronto a mettere sul piatto sessanta milioni di euro per il suo cartellino e un ingaggio da oltre otto milioni di euro. Proposta che, però, è stata rifiutata dal centravanti argentino. Per questo motivo l'unico club che sembra essere rimasto in corsa per l'ex capitano dell'Inter è la Juventus, ...

Calciomercato Inter – Parla l’agente di Lautaro Martinez : “forte Interesse del Barcellona. Sul rapporto con Icardi ammetto…” : L’agente di Lautaro Martinez ammette l’Interesse del Barcellona per il suo assistito dopo l’ottima Copa America: nessun contatto però con l’Inter Dopo l’ottima Copa America disputata, Lautaro Martinez è finito sul taccuino di diversi top club europei. Alberto Yaquè, uno degli uomini che cura gli Interessi del ‘Toro’, ha Parlato ad Olè dell’Interesse del Barcellona nei confronti del suo ...

Inter - è fatta per Nicolò Barella : 45 milioni al Cagliari. Il Napoli frena su James e Icardi : Beppe Marotta aveva invitato alla pazienza qualche giorno fa, in occasione della presentazione di Antonio Conte, ma l'Inter sembra aver messo la freccia sul mercato. E' fatta per l'acquisto di Nicolò Barella, atteso già nella giornata di venerdì a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il

Inter - Nainggolan presente all’allenamento tattico : Icardi escluso : Mauro Icardi è stato escluso ancora dalla parte tattica dell’allenamento; Conte ha inserito oggi invece Radja Nainggolan.“powered by Goal”Anche se il ritiro dell’Inter a Lugano è un vero e proprio bunker blindato, cominciano a fuoriuscire notizie dalla base della squadra nerazzurra. Una, in particolare, potrebbe essere significativa per questo calciomercato e per il futuro in generale.Mauro Icardi, come sempre in questi giorni, non è ...

De Laurentiis : «Non incontrerò Wanda e non ho intenzione di incontrarla. Icardi non ci Interessa» : Aurelio De Laurentiis fornisce due notizie importanti di mercato nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. La prima è la smentita di un suo incontro domani con Wanda Nara: «È una stupidaggine colossale, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora, anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli». La seconda riguarda James Rodriguez: «Il problema di James è che si devono fare i conti con il Real ...

Inter - il Napoli insiste : nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi (RUMORS) : Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente Interessati c'è il Napoli, che già ...

Moggi : “Le dichiarazioni dell’Inter su Icardi fatte ad arte per sollecitare un’offerta” : Nella rubrica “Il pallone di Luciano”, su Libero, Moggi si sofferma sul differente modo di fare mercato delle prime quattro squadre del campionato di Serie A. La Juve punta sul difensore dell’Ajax De Ligt. Anche se il trasferimento non è ancora concluso, scrive, l’affare sarà potato a termine grazie all’intercessione di Raiola. Il procuratore è rimasto molto amico di Nedved e in virtù di questo legame la Juve potrà ...

Inter - pugno di ferro di Conte : Nainggolan e Icardi bocciati (RUMORS) : L'Inter è al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni. Lunedì è cominciato il ritiro a Lugano che durerà fino alla giornata di domenica dopodiché il club volerà in Asia per la tournée che la vedrà partecipare alla prossima International Champions Cup. Proprio domenica, contro il Lugano, ci sarà la prima gara amichevole alla quale non prenderanno parte parte Radja Nainggolan e Mauro Icardi. L'amministratore delegato della società ...

Inter - la Juventus insiste per Icardi : il centravanti vorrebbe solo i bianconeri : Il vero tormentone di mercato questa estate è rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino lascerà sicuramente l'Inter, come annunciato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e confermato in conferenza stampa dal tecnico, Antonio Conte. Resta da vedere quale sarà la sua destinazione: molto probabilmente, il centravanti resterà in Italia anche per volontà della moglie e agente, Wanda Nara, che avrebbe già rifiutato ...

Inter-Juventus - di Icardi si occupa Agnelli : rapporti freddi Marotta-Paratici : La Juventus non ha perso interesse su Icardi, anzi. La prima offerta però sarebbe di circa 40 milioni e non piace all’Inter. Napoli più vicino.“powered by Goal”La situazione che sta vivendo Mauro Icardi è una vera e propria telenovela di mercato, ma non certo da adesso. Gli attori in scena sono tantissimi, dalle squadre coinvolte (Inter, Juventus e Napoli al momento), fino ai dirigenti (Marotta, Ausilio, Paratici, Agnelli, De Laurentiis ...

Inter - Conte esclude Icardi e Nainggolan dalla parte tattica del ritiro : Antonio Conte prosegue con la linea ferrea della società su Icardi e Nainggolan: colloqui freddi, praticamente di “servizio” a Lugano.“powered by Goal”L’Inter è immersa nel ritiro di Lugano sotto la guida di Antonio Conte, nei suoi primi giorni nerazzurri. E, come annunciato dalla società, l’allenatore continua a mettere da parte due pezzi da novanta come Mauro Icardi e Radja Nainggolan.I due si allenano con il resto ...

Mercato Inter : Lukaku - Icardi - Dzeko - il valzer dei bomber sarebbe entrato nel vivo : Si annuncia una giornata convulsa e molto Interessante per il Mercato del’Inter. Marotta potrebbe volare a Londra oggi per accelerare la trattativa per Romelu Lukaku, vero e proprio sogno estivo di Conte. Il Manchester United non sembra propenso a fare sconti, continuerà con ogni probabilità a chiedere più di 80 milioni, ma la missione in Inghilterra potrebbe sbloccare l'affare per il giocatore belga. In entrata c’è anche Edin Dzeko, dopo il ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...