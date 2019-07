Femminicidio | quando l’uomo che dovrebbe amarti ti uccide

vanityfair

(Di sabato 13 luglio 2019) Trentanove vittime didal primo gennaio 2019 al 30 giugno (dati associazione Sos Stalking). Ma la strage non si ferma. L’ultima è Roberta Perillo, 32 anni, trovata senza vita nella vasca da bagno di casa sua a San Severo. Era l’11 luglio, poco dopo il fidanzato Francesco D’Angelo ha confessato il delitto. Secondo alcuni racconti lei voleva lasciarlo. Una dinamica che si ripete spesso,a compiere il delitto è il compagno, il marito. L’uomo che nella maggior parte dei casi ogni vittima ha scelto di avere accanto per amore. Ma che si è trasformato in un mostro. Poco prima di Roberta è accaduto a Elisa Ciotti, colpita mortalmente dal marito Fabio Trabacchin nella loro abitazione, a Cisterna di Latina, mentre in casa c’era la loro figlia di dieci anni. È stata lei a trovare la mamma priva di vita. Nelle stesse ore è stato confermato anche il ...

