Ue, Tria: pronti a cambiare le regole

"Ci sono i presupposti perle politiche economiche Ue. Come strutturare il bilancio dell'Eurozona, come mettere un accento sugli investimenti, sulle politiche indusli". Così il ministro dell'Economia,, intervistato dalla Stampa. Secondo, sul Fiscal Compact l'Italia avrà una sponda da Parigi, Madrid e in parte anche da Berlino. "Le priorità in Europa sono cambiate", afferma: "C'è una convergenza sul fatto che bisogna rilanciare i grandi programmi europei di investimento".(Di venerdì 12 luglio 2019)