Tragedia in campo | portiere para rigore con il petto e muore stroncato da un infarto

(Di venerdì 12 luglio 2019) Pina Francone Il dramma durante una partita di calcio: a perdere la vita un giovane di appena 17 anni, morto per un arresto cardiaco Hato ilcon ile subito dopo è morto,da un. L'ennesimasu undi calcio arriva dall'Argentina, dove undi 17 anni ha perso così drammaticamente la vita. Nei pressi del terreno di gioco non vi era alcuna ambulanza e quando i soccorsi sono arrivati, tardando, era ormai troppo tardi: la disperata corsa in ospedale si è rivelata inutile. Ramón Ismael Coronel, detto "Piki" dagli amici, è arrivato in arresto cardiaco ed è morto poco dopo: per il personale medico-sanitario del pronto soccorso non c'è stato nulla da fare. Un mese prima, la giovanissima vittima aveva subito un trauma cranico. Il fatto si è verificato, come scrive Leggo, durante una partita tra due squadre giovanili di una delle ...

