SKY – Napoli | continua il pressing per James Rodriguez | spunta un indizio Fissate le

(Di venerdì 12 luglio 2019) SKY –ilperle visite mediche per Manolasilper. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Mavuole il”. Con queste parole il presidente delAurelio De Laurentiis ha espresso in modi chiaro il concetto su cui si sta lavorando per portare in azzurro il fantasista colombiano. Quindi una sorta di fase di stallo tra i due club, in attesa che si entri nel vivo, per chiudere in una direzione nell’ altra. Intanto c’ è un ulteriore: il giocatore non è stato convocato dal Real per la tournèe in Canada. A fornire ulteriori ...

ForzAzzurri1926 : SKY – #Napoli, continua il pressing per #JamesRodriguez, spunta un indizio. Fissate le visite mediche per #Manolas