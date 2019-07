Scontro tra treni in Puglia | regione citata come responsabile civile

Scontro treni in Puglia - tre anni fa la tragedia : Scontro treni in Puglia, tre anni fa la tragedia Il 12 luglio 2016, sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Andria e Corato, due convogli, che viaggiavano in direzioni opposte su un binario unico, impattano frontalmente. 23 vittime, oltre 50 i feriti. Una lunga fase di indagini ha portato al procedimento in ...

Autonomie - acceso Scontro tra Lega e M5S. Conte : "Avanti - ma rispettando la Costituzione" : Non c'è accordo e i toni diventano di ora in ora più accesi in seno al governo per quanto riguarda la questione delle Autonomie regionali, materia di cui si occupa l'apposito ministero guidato dalla leghista Erika Stefani, che stamattina uscendo dal vertice (andato malissimo) con i 5 Stelle ha detto che i pentastellati devono dire se intendono andare avanti o no sulle Autonomie e se accettano o no il risultato del referendum che c'è già ...

C'è stato un duro Scontro in Senato tra Parrini (Pd) e la presidente Casellati : duro scontro in Aula al Senato, in apertura di seduta, tra il Pd e Elisabetta Casellati. Accade quando prende la parola, sull'ordine dei lavori, il Senatore Dem Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulle riforme, per toccare la vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega, chiedendo al presidente del Senato un "definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera". "Tre interrogazioni - incalza l'esponente dem - dei ...

Uno scontro in diretta che ha condizionato tutto il resto dell'intervista. Giorgia Meloni si scaglia contro David Parenzo durante l'ospitata a In onda, mostrando alla telecamera il libro "I falsari" pubblicato di recente dal giornalista padovano."Ha scritto un libro che si chiama I falsari ed è autobiografico", tuona la leader di Fratelli d'Italia.

Incidente tra Baucina e Villafrati - Scontro tra auto e camion : morto 22enne - 4 feriti : Un drammatico Incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio, in provincia di Palermo, lungo lo scorrimento veloce che giunge Agrigento, la statale 121, fra gli svincoli di Villafrati e Baucina. In seguito allo scontro tra almeno 2 auto e un camion, verificatosi per cause che sono ancora in via di accertamento, un ragazzo di 22 anni è morto e altre 4 persone risultano ferite, una in maniera molto grave. Secondo le ...

Tragedia in Valle d'Aosta - Scontro aereo-elicottero sul Rutor : guarda il video choc : Pina Francone Nello schianto del 25 gennaio scorso, sopra il ghiacciaio del Rutor in Valle d'Aosta, persero la vita sette persone Il 25 gennaio scorso, sopra il ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, un elicottero della società Gmh, impegnato nel servizio di eliski e un aereo da turismo decollato da Megève, in Francia, si scontrarono in volo. Nello schianto morirono sette parsone. I due velivoli si urtarono sopra la località di Lac ...

Bocca : Lo Scontro filosofico del nostro campionato tra Sarristi e Contiani : È partito quello che Fabrizio Bocca su Repubblica definisce lo scontro filosofico del nostro campionato tra il “testa bassa e pedalare” di contiano e il “testa alta e giocare a calcio” sarrista. Due filosofie molto distanti, quello cattivi che cacciano i denti e quelli che invece ancora si divertono a giocare a pallone, che si daranno battaglia nel prossimo campionato. Ora che tutti hanno detto la loro, abbiamo già una ...

Aosta - Scontro tra aereo da turismo ed elicottero : le immagini della collissione sul Rutor trovate nelle GoPro : Lo scorso 25 gennaio, sopra La Thuile (Aosta), sul ghiacciaio del Rutor, un elicottero con base a Courmayeur impegnato nel servizio di eliski e un aereo da turismo partito da Mege’ve (Francia) si sono schiantati, provocando sette vittime. Le due telecamere, che hanno registrato l’incidente, sono state ritrovate a mesi di distanza dell’accaduto. Venezia, la nave da crociera rischia di schiantarsi ...

Usa-Gb - Scontro diplomatico dopo fuga di notizie. Ambasciatore : “Trump inetto”. La replica : “Non tratteremo più con lui” : Ha definito Donald Trump “inetto, insicuro e vanesio” in alcune note informative che dovevano rimanere riservate, ma le parole dell’Ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch sono state rese pubbliche, causando lo scontro tra Stati Uniti e Inghilterra. La premier britannica Theresa May si è subito smarcata dalle parole dell’Ambasciatore, affermando di non trovarsi d’accordo con la sua analisi, ma ha confermato ...

Nello Scontro tra Salvini e Trenta arriva pure una missione militare bluff : Roma. Ieri al Viminale il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato di un piano anti immigrazione che prevede tra le altre cose “l’incremento dei controlli per ridurre le partenze con utilizzo di radar, mezzi aerei e navali” e la “presenza delle navi della Marina e della Guardia di Finanza p

Agorà - Scontro tra Delmastro e la portavoce Ong : 'Venga lei a Biella a lavorare' (VIDEO) : Il ruolo delle imbarcazioni delle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare e da condurre verso un porto sicuro è oggetto di contestazione da parte di molti schieramenti politici. Matteo Salvini, da quando è al Ministero dell'Interno, ha fatto sapere che i porti italiani, per loro, saranno chiusi in maniera continuativa. La Lega, però, non è l'unico partito ad avere un atteggiamento particolarmente scettico rispetto ...

Beautiful anticipazioni : ancora Scontro tra Hope e Steffy : Steffy e Hope A Beautiful è ancora scontro tra Steffy e Hope, dopo la decisione di Ridge di puntare sulla linea Intimates della figlia. Una scelta che non piacerà nemmeno a Brooke. Maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 luglio Steffy chiede sostegno al padre affinchè nella sua azienda non debba vedere l’ex marito e sua moglie insieme e premiati sul lavoro, mentre lei viene ...

Lo Scontro tra Papa Francesco e Salvini sull'immigrazione : Immigrazione: Salvini, “uno contro tutti” Monaco di Baviera, 8 lug 08:47 - (Agenzia Nova) - Con la sua politica dei porti italiani chiusi alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, è “uno contro tutti” il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, mi