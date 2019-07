Samsung Galaxy S10 richiede PIN e si riavvia? L’ultimo bug

Prezzi europei di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro : Roland Quandt ha parlato : Manca meno di un mese alla presentazione del Samsung Galaxy Note 10 (fissata per il 7 agosto presso il Barclays Center di New York) ed è naturale che si rincorrano le indiscrezioni relative al prezzo europeo del prodotto. Dopo avervi dato noi qualche anticipazione in questo articolo, il noto leaker Roland Quandt si è esposto altrettanto, confermando quanto vi avevamo spifferato. Partiamo col dire che la versione base del Samsung Galaxy Note 10, ...

Samsung Galaxy Tab S5e è un tablet ben fatto per la multimedialità in movimento - ma costa 350 euro : Samsung Galaxy Tab S5e è un nuovo tablet Android di fascia media che punta sullo schermo pannello Super AMOLED da 10,5 pollici e su un comparto audio con quattro altoparlanti stereo per proporsi come strumento per l’intrattenimento in movimento. Terminata l’era dei tablet vecchio stile, anche per gli schermi sempre più grandi degli smartphone, la fruizione di contenuti multimediali è una chiave interessante per rivalutare questa ...

Le versioni europee di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro dovrebbero partire da 256 GB di memoria interna, con prezzi da 999 euro in su.

Tutto ciò che sappiamo finora su Samsung Galaxy Note 10 Pro : (Foto: Samsung) Di un particolare eravamo certi su Samsung Galaxy Note 10 Pro (o Note 10 Plus) finora: la sua uscita allo scoperto era attesa per il 7 agosto prossimo in corrispondenza col lancio da New York della nuova famiglia top di gamma del colosso coreano. Sulla sua esistenza c’era poco da dubitare, visto che le indiscrezioni si erano fatte sempre più consistenti a proposito di un modello Plus ad accompagnare quello standard. Ora ...

Test pubblico per il Samsung Galaxy Fold in corso? Foto rivelatrice : Nuovo colpo di scena nella vicenda riferita al Samsung Galaxy Fold e alla sua uscita, a questo punto, davvero imminente. Dopo gli annunci del presidente della divisione Samsung Mobile Dj Koh che vorrebbero lo smartphone pieghevole finalmente ad un passo dal suo lancio commerciale, c'è un nuovo indizio Fotografico che va proprio in questa direzione. Sembrerebbe partito in effetti un vero e proprio Test pubblico del device, rilasciato ad utenti ...

È tempo di Aggiornamenti per degli smartphone "da importazione", e su Samsung Galaxy A7 (2017) c'è una flebile speranza per Android 9 Pie

In queste ore è stata pubblicata in Rete un'immagine rendering ufficiale del Samsung Galaxy Watch Active 2, grazie alla quale possiamo farci un'idea del design

Una foto rubata sulla metropolitana di Nuova Delhi che immortala quello che assomiglia parecchio ad un Samsung Galaxy Fold

Alcuni utenti segnalano un grave problema con il loro Samsung Galaxy S10 o Galaxy S10+: pare che gli smartphone non consentano più di accedere al sistema dopo un recente aggiornamento.

Antipasto offerte Amazon Prime Day 2019 dell’11 luglio : Huawei P30 - Samsung Galaxy S10 e Xiaomi Mi Band 4 : Chi l'ha detto che le offerte Amazon Prime Day 2019 non sono ancora entrate nel vivo? Formalmente gli sconti non sono stati attivati, ma questo non significa che non si possa già dare uno sguardo attento alle proposte disponibili. Proprio ieri vi avevamo parlato della possibilità di accaparrarvi l'Amazon Fire Stick al prezzo di 24.99 euro, in luogo dei 39.99 euro richiesti al momento del lancio. Si tratta di un taglio finora mai applicato ...

Strada spianata per Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia : N960FXXS3CSFC di luglio 2019 : Ieri 10 luglio vi avevamo parlato dell'avvio del roll-out dell'aggiornamento di luglio 2019 per i Samsung Galaxy Note 9 in alcuni Paesi, ed oggi siamo qui pronti ad informarvi che la serie firmware N960FXXS3CSFC, che contiene anch'essa la patch di sicurezza del mese in corso, è disponibile per i modelli no brand Italia (potrete scaricare il pacchetto da questa pagina, per eventuale procedere all'installazione manuale tramite tool non ufficiale ...

Huawei MediaPad M5, Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A50, Galaxy A8 (2018) ricevono le Patch di sicurezza, così come BQ Aquaris X2 Pro.

Preoccupa la patch di giugno per il Samsung Galaxy S7 : problemi di batteria e surriscaldamento : Stanno arrivando in questi giorni i primi riscontri più attendibili da parte degli utenti che qui in Italia sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge, in riferimento all'aggiornamento di giugno. Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi quattro mesi, infatti, il pacchetto software sembra non convincere moltissimo e, stando a quanto raccolto oggi 11 luglio, ci sarebbero almeno due aspetti sui quali sia necessario concentrarsi ...

Il design di Samsung Galaxy Note 10 viene svelato grazie ai primi render ufficiali trapelati in queste ore: ecco come sarà il prossimo phablet della casa sud-coreana.