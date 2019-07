Palozzi | oggi altro flambus porta sicurezza a rischio

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – “Nella giornata diun nuovo autobus dell’Atac ha preso fuoco, stavolta in piazza Cantu’, in zona Colli Albani. Si tratta dell’ennesimo episodio di un mezzo in fiamme e dobbiamo ringraziare anche la fortuna se non ci e’ scappato il morto. Roghi di questo genere, purtroppo, sono ormai sistematici, allarmanti, e testimoniamo la vetusta’ e l’inadeguatezza operativa della flotta Atac. E, inoltre, confermano l’incapacita’ di municipalizzata e Comune di Roma nell’affrontare e risolvere le forti criticita’ che caratterizzano il trasporto pubblico su gomma”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

