Palamara sospeso dal Csm | Bonafede presenta la riforma della Giustizia

Il magistrato Luca Palamara è stato sospeso dal Consiglio Superiore della Magistratura a causa dell’indagine per corruzione che lo riguarda : Il magistrato Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della Magistratura) ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), è stato sospeso dal CSM a causa dell’indagine per corruzione in corso contro di lui. La

Luca Palamara - collegio disciplinare del Csm ha sospeso il pm dalle funzioni e dallo stipendio : Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per il pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia. Lo ha deciso il collegio disciplinare del Csm, accogliendo la richiesta del procuratore generale Riccardo Fuzio, finito anche lui nella bufera e indagato per rivelazione di segreto proprio a Palamara, al quale gli avrebbe riferito dell’indagine a suo carico. L'articolo Luca Palamara, collegio disciplinare del Csm ha sospeso il pm dalle ...