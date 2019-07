Le Maldive della Siberia

ilpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Vicino a Novosibirsk c'è un lago dalle acque turchesi dove vanno in tanti a farsi fotografare: in realtà è il sito in cui una centrale elettrica scarica i suoi rifiuti

