Il Sole 24 Ore | “C’è una Campania che va oltre gli stereotipi e attrae investimenti e

Sul Sole 24 Ore i numeri (tutti positivi) dell’Universiade napoletana : Sono numeri estremamente positivi quelli dell’Universiade napoletana. Oggi ne parla diffusamente Il Sole 24 Ore. Spettatori e indotto Le delegazioni presenti all’Universiade sono soddisfatte dell’organizzazione e dei servizi. I biglietti venduti nei primi quattro giorni della manifestazione sono stati 4mila. La cerimonia di inaugurazione è stata seguita da oltre 30mila spettatori presenti al San Paolo e da circa un miliardo di ...

SolSeraph : il successore spirituale di ActRaiser è disponibile per PC e conSole : Grazie a un comunicato stampa ufficiale di Sega apprendiamo che SolSeraph, il successore spirituale di ActRaiser che unisce action-platform e RTS, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, al prezzo di 14,99 €."Per colpa del costante tormento causato dalle spietate divinità giovani, l'umanità rischia il completo annientamento mentre il caos imperversa sulla terra"."Nei panni nella sua unica e ultima speranza di ...

Amore al capolinea tra Jeremias e Soleil per colpa di un’altra donna : Dopo qualche giorno di gossip è arrivata la notizia ufficiale Jeremias e Soleil si sono lasciati a confermarlo sarebbe stata la diretta interessata in uno sfogo su “Instagram”. Ma la novità delle ultime ore è che la colpa sarebbe di un terzo incomodo. Secondo il settimanale “Chi”, che lancia l’indiscrezione, c’entrerebbe una terza persona, conoscenza della famiglia Rodriguez che avrebbe partecipato anche a “Uomini e ...

Ci metto 5 minuti! Lascia la figlia in auto sotto il Sole - muore 4 anni : Una vera e propria tragedia quella che è maturata lo scorso fine settimana a Rovigno. Una bambina è stata Lasciata in auto sotto al sole. Ed è morta. Nulla da fare per lei, con i soccorsi che hanno provato a rianimarla con scarsi successi. Un’agonia di due giorni, per la bimba, arrivata in ospedale in pessime condizioni, con danni cerebrali importanti causati dal caldo rovente. Una morte che riaccende i riflettori sul tema delle auto e del caldo ...

Istria : abbandonata nell’auto per ore sotto il Sole - muore bimba di 4 anni : Non ce l'ha fatta la bambina di appena quattro anni che domenica a Rovigno – in Croazia – era rimasta sotto il sole cocente all'interno di un'automobile per diverse ore. La notizia della morte della piccola è stata riportata ieri mattina da La Voce del Popolo, storico quotidiano di riferimento della comunità italiana in Istria e a Fiume. Secondo l'organo di informazione fiumano, la bimba sarebbe deceduta ieri mattina al reparto di terapia ...

Abbandona il figlio in auto sotto il Sole e va a lavoro : muore bimbo di tre anni : Oliver Dill, un bambino di appena tre anni, ha perso la vita dopo essere stato Abbandonato in un'automobile lasciata parcheggiata al sole vicino all'Università dell'Indiana di Evansville, negli Stati Uniti. Il piccolo è stato trovato ancora legato al seggiolino intorno alle 14 locali di ieri. Stando a quanto accertato dalla polizia, il bimbo sarebbe stato dimenticato da suo padre all'interno della vettura. L'uomo si sarebbe quindi allontanato ...

Un posto al Sole anticipazioni : ci siamo - VITTORIO fa l’amore con ANITA : È ormai da settimane che a Un posto al sole la relazione tra VITTORIO Del Bue (Amato D’Auria) e Alex Parisi (Maria Maurigi) viene messa a dura prova da diverse intromissioni, tra cui quella di mamma Assunta (Daria D’Antonio) che sarà anche fastidiosa ma è sicuramente la più innocua… Eh sì. Da una parte ci si è messa Mia (Ludovica Nasti), la sorellina di Alex, che sta attuando tutta una serie di sabotaggi per stressare il ...

Altro che scarso appeal. Il Sole 24 Ore dà i numeri (altissimi) del calcio femminile : Francia 2019 verrà ricordata come l’edizione di una nuova e diversa affermazione del calcio femminile in Europa, in attesa che questa nuova attenzione al movimento sensibilizzi poi le singole federazioni. Il Sole 24 Ore sciorina alcuni dati interessanti. Per esempio, l’emittente francese TF1 ha dovuto riadattare le tariffe pubblicitarie per gli alti ascolti ottenuti dalla nazionale di casa nelle 3 partite del girone eliminatorio: in media circa ...

Anticipazioni Un posto al Sole : Marina scoprirà che Arturo ha un tumore : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio ai personaggi di Marina e Arturo, il misterioso uomo che lei crede essere suo padre. La Giordano, deciderà di invitare l'uomo a stare da lei per poterlo conoscere meglio, ma purtroppo la donna farà una scoperta drammatica sul suo conto. Nel frattempo Roberto, Filippo e Serena dovranno affrontare diversi ostacoli per poter avviare la loro attività di chartering, primo fra tutti: ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 luglio 2019 : Giulia in crisi per amore : Durante una discussione, Angela scopre che sua madre sta soffrendo e sta vivendo una vera e proprio crisi sentimentale. Filippo fa una proposta imperdibile a Leonardo.

Torino - bimbi al Sole per ore o lasciati nel bosco : titolare di un centro di ippoterapia condannato per maltrattamenti : Bambini puniti severamente, lasciati sotto il sole estivo per ore, privati di cibo. Bambini persi, lasciati nel bosco senza che nessuno fosse avvertito. Per questi episodi e altri ancora è stato ritenuto responsabile dei maltrattamenti dei minori con disabilità che frequentavano il suo centro di ippoterapia. Paolo Franchino, 46 anni, responsabile della cooperativa I Cavalieri senza testa che gestiva il centro nel parco Monte San Giorgio a ...

Padova - malore mentre prende il Sole in terrazza : Franco ucciso a 58 anni dal caldo killer : Franco Panfili, 58 anni di Padova, è l'ultima vittima del caldo record che sta travolgendo l'Italia negli ultimi giorni: l'uomo, operaio in una ditta di Curtarolo, era andato a prendere un po' di sole sulla terrazza di casa dopo pranzo quando ha avuto un malore. Quando la sorella è andata a svegliarlo pensando che dormisse non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

ISole Eolie - iniziano i lavori per il recupero della spiaggia di Rinella a Salina : “tornerà al suo antico splendore” : “Ritornerà al suo antico splendore a Leni nel Messinese, la spiaggia Rinella nell’isola di Salina, nota per le riprese del film del 1949 ‘Vulcano’ con Anna Magnani. E’ stata infatti aggiudicata – annuncia una nota della Regione Sicilia – per un importo di quasi due milioni di euro alla Costruzioni Bruno Teodoro di Capo d’Orlando, la gara per il consolidamento della roccia sul fianco orientale del borgo marinaro, nella quale ...