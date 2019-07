Gasly e Bottas si dividono le libere a Silverstone

ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2019) Pierre(Red Bull) in 1'27"173 e Valtteri(Mercedes, 1'26"732) sono stati i piu' veloci nel venerdi' a. La pista inglese - riasfaltata per il secondo anno di seguito dopo i problemi di drenaggio che nel 2018 avevano portato all'annullamento della gara di MotoGp - si e' andata gommando ed e' diventata via via piu' veloce. Le due sessioni hanno mostrato una Mercedes fortissima nella simulazione del passo gara. Lewis Hamilton (quarto nella Fp1, secondo nella Fp2),e - anche se piu' indietro - Charles Leclerc con la Ferrari sono stati i soli a scendere sotto l'1'31" nei loro long run. Leclerc (quinto e terzo) ha lamentato problemi di graining alla gomma anteriore sinistra. Rosse piu' a loro agio in assetto da qualifica, con Sebastian Vettel sesto e quarto.Sul finire della Fp2 le Ferrari sono tornate in pista con mescole invertite: morbida per Leclerc e ...

