Foggia | donna uccisa in bagno dal fidanzato

Foggia - donna trovata senza vita nella vasca : il fidanzato confessa l’omicidio : Ennesimo caso di femminicidio nelle scorse ore nel Foggiano. Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa dal fidanzato che alcune ore dopo si è costituito alle forze di polizia confessando il delitto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 11 luglio nel popoloso comune di San Severo, in via Rodi. La vittima è la 32enne Roberta Perillo il cui corpo è stato trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento al secondo piano ...

Foggia - non ha le chiavi di casa e tenta di calarsi dal terrazzo : muore una donna : Una bruttissima tragedia si è verificata sabato scorso, 6 luglio, a San Paolo di Civitate, nel Foggiano, dove una donna poco più che 40enne, Teresa Pappadopola, questo il nome della vittima, è precipitata dal terzo piano di uno stabile situato in via Borsellino. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, pare che la donna, sabato sera, avesse dimenticato le chiavi di casa all'interno dell'appartamento, per cui una volta arrivata di ...

Foggia - è morta 'Nonna Peppa' : era la donna più anziana d'Europa - aveva 116 anni : Si è spenta questa mattina all'alba a 116 anni, nella sua casa paterna a Poggio Imperiale, Maria Giuseppa Robucci, nota a tutti come "Nonna Peppa". La donna era la seconda persona più anziana del mondo, prima in Europa per la sua longevità. La signora lascia cinque figli - di cui tre maschi e due femmine - nove nipoti e sedici pronipoti. Nel corso della sua lunghissima vita si è data da fare per la comunità, e insieme al marito ha gestito per ...