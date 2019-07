F1 | Risultato FP1 GP Gran Bretagna 2019 | Gasly davanti a tutti nel finale | Ferrari a un

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : Risultato FP1. Sykes sorprende con la BMW - attardati Rea e Bautista : Prestazione letteralmente sbalorditiva di Tom Sykes in occasione delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike. Il lungo weekend di Donington si è aperto con una sorpresa, l’alfiere della BMW ha stampato un eccezionale 1:27.790 e precede così tutti gli avversari: ritmo indiavolato del britannico che ha giganteggiato per tutta la sessione, offrendo un ottimo riscontro cronometrico sul giro secco ed eccellendo ...

Moto2 - GP Germania 2019 : Risultato FP1. Jonas Folger firma il miglior tempo - Baldassarri ottavo dietro a Luthi : Jonas Folger ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto2. Il padrone di casa ha chiuso il suo miglior giro in 1:24.354 e ha subito dimostrato le sue doti in sella alla Kalex del team Petronas Sprinta Racing. Il teutonico, alla terza gara consecutiva in campionato, è riuscito a precedere il connazionale Marcel Schroetter di appena sette millesimi. A completera la top tre è lo spagnolo ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Germania 2019 : Fabio Quartararo supera un impressionante Marquez - bene Rossi terzo : Prosegue il Magic moment di Fabio Quartararo. Il francese, infatti, centra il miglior tempo anche nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e conferma di attraversare un periodo di grandissima fiducia ma, ancora una volta, è stato Marc Marquez ad impressionare sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo ha ribadito per l’ennesima volta come la pista della Sassonia sia veramente la sua seconda ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Germania 2019 : Fernandez sorprende tutti - ancora bene Tony Arbolino : Raul Fernandez (KTM Angel Nieto Team) ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione di libere del GP di Germania 2019, nono appuntamento stagionale del Motomondiale, con un ottimo giro in 1:26.591 già ampiamente sotto il record della pista in gara del circuito (quello in prova di Danny Kent nel 2015 resta distante quattro decimi). Dietro allo spagnolo si sono classificati il connazionale Marcos Ramirez (Honda Leopard) a 192 millesimi ...

F1 - GP Austria 2019 : Risultato FP1. Hamilton firma il miglior tempo - Ferrari risponde con le medie. Vettel 2° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena questo weekend a Spielberg. Il Campione del Mondo in carica ha timbrato un rilevante 1:04.838 con gomma soft, il britannico ha dato l’impressione di avere già trovato un ottimo feeling con la sua Mercedes e sul giro secco ha dimostrato ancora una volta di avere delle doti naturali impareggiabili. Il ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Olanda 2019 : Quartararo si conferma un razzo - soffre Valentino Rossi : Fabio Quartararo ha concluso in testa la prima sessione di prove libere del GP d’Olanda nella classe MotoGP, spingendo il limite sul1:33.909, 77 millesimi meglio di Maverick Viñales (Yamaha) e 260 di Danilo Petrucci, abile a rientrare in pista sul finale dopo una brutta caduta; quarto tempo per Alex Rins (Suzuki) mentre “solo” sesto il leader del Mondiale Marc Marquez, che però è stato l’unico a ottenere il suo crono ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Olanda 2019 : Ogura davanti a tutti - Fenati batte un colpo ed è 4° : Si è appena concluso il primo atto ufficiale del weekend del Gran Premio d’Olanda 2019, con Ai Ogura che si è aggiudicato a sorpresa le prove libere 1 della Moto3 nell’ottavo round della stagione. Il nipponico del Team Honda Asia ha firmato un notevole 1’42″738 nell’ultimo run ed ha beffato di appena 60 millesimi lo spagnolo Marcos Ramirez (Team Leopard), vincitore dell’ultima gara a Barcellona, e di 0.080 il ...

F1 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : si parte con una doppietta Mercedes - Hamilton precede Bottas - Leclerc è terzo : Si parte con una doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Le due Frecce d’argento si sono mostrate subito a proprio agio sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, dove un anno fa dominarono, quindi alle loro spalle troviamo Red Bull e Ferrari che hanno svolto lavori differenti. Il nuovo asfalto della pista transalpina ha messo alla frusta le gomme, specialmente quelle ...

Superbike - Risultato FP1 GP Riviera di Rimini 2019 : Rea vola - Bautista è terzo e Melandri chiude settimo : Si diceva alla vigilia che il circuito di Misano sarebbe stato adatto alla Kawasaki e il quattro volte iridato Jonathan Rea lo ha subito ribadito nel corso delle prove libere 1 del GP della Riviera di Rimini, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il nord-irlandese, in sella alla ZX-10RR, ha messo in mostra un grande passo, realizzando il best time di 1’36″029. Lui, che l’anno ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Thomas Luthi precede Alex Marquez - quinto Enea Bastianini : È di Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) il miglior tempo alla conclusione della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2019 della Moto2. Sul tracciato del Montmelò il pilota svizzero ha chiuso con il crono di 1:44.673 precedendo i padroni di casa Alex Marquez (KAlex EG 0,0) per appena 60 millesimi e Jorge Navarro (Speed Up) per 67. Se si nota grande equilibrio nelle prime tre posizioni, è ancor più eclatante pensare che i primi ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Marc Marquez subito davanti a tutti - quarto Dovizioso - nono Rossi con una Yamaha in forma : Se il buongiorno si vede dal mattino Marc Marquez (Honda) è pronto a fare la voce grossa nel Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha impressionato nel corso della prima sessione di prove libere sul circuito alle porte di Barcellona, precedendo Yamaha e Ducati con distacchi, va detto, non amplissimi. Al Montmelò, dove hanno regnato nuvole grigie e temperature accettabili attorno ai 25°, si è potuto apprezzare un notevole ...

