Boxe – Spettacolo al Foro Italico con Emanuele Blandamura | Marcus Morrison e Demchenko

Boxe – Spettacolo al Palalido! Scardina si conferma campione Internazionale IBF supermedi [GALLERY] : Scardina super al Palalido, si conferma campione Internazionale IBF supermedi: applausi per Patera e Moreno Il Palalido è tornato ad ospitare un evento di Boxe dopo ben 11 anni. Grande Spettacolo ieri sera con la sfida principale tra Daniele Scardina e Alessandro Goddi per il titolo Internazionale Ibf dei supermedi. Un incontro spettacolare, al termine del quale è spuntarla è stato il campione in carica, Daniele Scardina, che si è ...