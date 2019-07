Bentley EXP 100 GT | la Granturismo del futuro

Bentley EXP 100 GT - cento di questi anni : Per festeggiare degnamente un secolo di attività, Bentley ha deciso di regalarsi una concept car che esemplifichi la sua visione per il futuro dell’automobilismo di lusso. Così è nata la EXP 100 GT. Progettata sulla base di una piattaforma interamente elettrica, quest'auto reinventa il concetto di Granturismo guardando quindici anni in avanti. Le impressionanti proporzioni degli esterni richiamano numerosi modelli storici di Crewe, mentre ...

Bentley EXP 100 GT - Celebra i 100 anni del marchio con uno sguardo al futuro : La Bentley si è evoluta moltissimo negli ultimi anni, ma ha grandi progetti per il futuro e lo dimostra con una concept che rompe gli schemi e Celebra in maniera dirompente i 100 anni del marchio. la EXP 100 GT, appena presentata nella sede di Crewe. La Gran Turismo elettrica per il 2035. Per immaginare l'evoluzione della mobilità la Bentley ha pensato a una sportiva elettrica e autonoma che cerca nuove declinazioni del lusso, inteso sia come ...