Abolizione bollo auto 2019 | proposta M5S respinta | ecco dove

termometropolitico

(Di venerdì 12 luglio 2019)M5SSpesso spunta fuori ladi voler abolire il, in particolar modo negli ultimi tempi, in cui si parla spesso di riduzione delle tasse. Tuttavia, alla fine, non succede alcunché e lo stesso è avvenuto nella Regione Toscana,unadel Movimento 5 Stelle è stata. Il motivo? Voler fare i conti senza l’oste, ladl’oste sarebbe rappresentato dalla residuità delle risorse finanziarie in Regione, dalla liquidità in cassa insomma, su cui ancora non c’è chiarezza se possa risultare tale da garantire la fattibilità di unadel genere.: niente da fare (per il momento) L’delin Toscana è stata unapresentata dal Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, firmata da Gabriele Bianchi. Laè stata tuttavia...

MMedifocus : Pagate e zitti! - DueruoteIT : Bollo moto: tanta voglia di abolirlo - Dueruote - Today_it : Bollo auto, così (non) cambia la tassa automobilistica -