Toti continua a mordere il freno sulle primarie aperte | Carfagna fa da mediatrice

(Di giovedì 11 luglio 2019) Clima collaborativo e dialogante ma il nodoad agitare profondamente Forza Italia. Giovanniil, chiedendo una proposta unitaria entro dieci giorni a favore di consultazionia tutti. Le due capigruppo, Annamaria Bernini e Maristella Gelmini, invece, ricordano che i contenuti vengono prima delle regole. Nel mezzo, l’altro coordinatore nazionale, la vicepresidente della Camera, Mara, che propone una mediazione, chiedendo di collegare lecon l’adesione al partito. Questa, in sintesi, il risultato della prima riunione del tavoloregole, voluto dal Presidente del partito, Silvio Berlusconi, per rilanciare la fase congressuale di Forza Italia.Il governatore della Liguria, lasciando la sede nazionale del partito, appare determinato ma prudente. Non lancia ultimatum, sottolinea che “se son ...