Scopriamo quali saranno i giochi Switch compatibili con Switch Lite

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Grazie alla segnalazione di Shacknews, apprendiamo che Nintendoè compatibile al 100% con tutti iesistenti. Nintendo ha detto che molti deidella console gireranno su, ma per quanto ne sappiamo, non ci sonoche il sistema non può eseguire. Tuttavia,non dispone di controller Joy-Con rimovibili o di un modo per connettersi a un televisore, il che significa che ci sono alcuniche non possono essere riprodotti efficacemente su, almeno nel senso tradizionale.Ancora una volta, ogni giocopuò essere giocato tecnicamente su; nulla del nuovo sistema è cambiato abbastanza da rendere iimprovvisamente in. Tuttavia una manciata disono pensati per essere giocati con Joy-Con come controller di movimento. Quindi, mentre ci sonoconsiderati "in" con, ...

AuxiliaFinance : Con #AuxiliaFinance, i mutui non hanno più segreti! ?? Scopri cos'è un #mutuo a tasso fisso ?? e quando conviene sceg… - MantheaWeb : ? Il tuo settore è quello #automobilistico e stai pensando di avvicinarti al mondo del #digital #marketing? ? Scop… -