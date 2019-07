Roma | incendio in un' officina alla Magliana | la nube nera visibile da tutta la città

Ondata di caldo africano a Roma - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura per i residenti [FOTO e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Tutti i canali Sky si vedono dopo l’incendio alla sede di Roma? Nota ufficiale al 24 giugno : Tutti i canali Sky si vedono dopo l'incendio avvenuto nella sede di Roma della piattaforma satellitare avvenuto lo scorso 13 giugno? Le anomalie che hanno interessato anche l'area fai da te sono tutte rientrate? Per queste due domande ci sono due risposte: la prima naturalmente ufficiale e la seconda ricavata dalle testimonianza di clienti che ancora giungono alla nostre redazione. Partiamo dall'ultima Nota ufficiale dell'azienda che non ...

INCENDIO SEDE SKY Roma/ Video - fiamme domante : causa errore operai - danni a server : Paura negli studi di Sky a ROMA, dove un INCENDIO ha costretto l'evacuazione totale dell'edificio: errore di alcuni operai.

Incendio Sky Roma : fumo in via Salaria - evacuati e danni. Cos’è successo : Incendio Sky Roma: fumo in via Salaria, evacuati e danni. Cos’è successo Giovedì 13 giugno in tarda mattinata, intorno alle 11,30, un grosso Incendio è divampato a Roma (dopo quello di Rocca Cencia in cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo) nella zona di via Salaria in alcuni locali utilizzati da Sky in una parte dei quali, sino a qualche tempo fa, si trovava la sede della redazione Romana della emittente televisiva Sky tg ...

INCENDIO NEGLI STUDI SKY A Roma/ Video - fiamme in Via Salaria : salta segnale canali : ROMA, INCENDIO NEGLI STUDI Sky sulla via Salaria: vigili del fuoco evacuano il palazzo. Utenti segnalano disagi nella trasmissione dei canali.

Roma - incendio agli ex studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella ex sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio...

BUS Roma - PRINCIPIO D'INCENDIO IN CENTRO/ Atac "solo 10 roghi nel 2019" : è rivolta : Via Sistina a ROMA, bus elettrico brucia in CENTRO: Atac 'solo 10 incendi nel 2019', ma è rivolta passeggeri e cittadini. I mezzi noleggiati in Israele

Incendio Roma - si salva nudo sul cornicione/ Video choc - aveva appiccato lui il fuoco : Incendio in appartamento a Roma: ragazzo seminudo sdraiato su cornicione si salva dal rogo che aveva appiccato lui. Il Video choc e il salvataggio

Incendio a Roma - appartamento in fiamme : ragazzo si ripara sul cornicione [VIDEO] : Soccorso e salvataggio spettacolare ieri a Roma: un ragazzo si è rifugiato sul cornicione per fuggire dalle fiamme che stavano divorando il suo appartamento nel quartiere Appio Latino. Il giovane residente nello stabile di via Niso è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre si trovava in bilico sul cornicione: è passato dalla finestra per sfuggire al rogo che aveva raggiunto anche la stanza dove si trovava. L’uomo è stato tratto in ...

Roma - ancora a fuoco un mezzo Atac - principio d'incendio nel minibus del Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...