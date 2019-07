Libia | missili francesi scoperti in una base del generale Haftar Parigi costretta ad

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Quattroanticarro Javalin fabbricati negli Stati Uniti e che la Francia acquistò nel 2010 proprio da Washington sono stati ritrovati a Gharian, in, nellastrategica dell’offensiva lanciata contro Tripoli dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dalKhalifa. È la scoperta fatta dal dipartimento di Stato americano e rivelata dal New York Times che in queste ore sta mettendo in imbarazzo, rilanciando i sospetti sul fatto che i, alleati degli americani nella guerra in, stiano in realtà alimentando segretamente il conflitto parteggiando per i ribelli. Oltretutto dopo che nei mesi scorsi la Difesa francese aveva negato con forza di aver in qualche modo sostenuto l’avanzata di. I quattroanti-carro Javelin, dal costo di oltre 170 mila dollari l’uno, sono stati rinvenuti il mese scorso dall’esercito ...

