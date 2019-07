La Mini elettrica è diversa da tutte le altre | caratteristiche e prezzo

gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Era attesa da molto te e finalmente è arrivata. La prima100%si può ordinare aldi 33.900 euro, una cifra che la pone al livello delle versioni Cooper S più veloci, rispetto alle quali non ha troppi timori reverenziali, per lo meno a livello di accelerazione e ripresa. Il motore, infatti, eroga 184 CV e 270 Nm di coppia e per sua stessa natura li mette a disposizione in maniera istantanea. Così l'accelerazione da 0 a 100 km/h è chiusa in 7,3. secondi - la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h - ma soprattutto il famoso “go-kart feeling” delledovrebbe essere preservato. Ma per avere una dinamica di buon livello è necessario un baricentro basso e dunque i tecnici tedeschi (appartiene al BMW Group) hanno sistemato il pacco batteria al centro del pianale. Il pacco batterie è ...

