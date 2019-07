huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019)è morta di. Unarifiutata dapersone, passata di mano in mano fino a non poter sopportare più ildell’abbandono. A denunciarlo è l’associazione L.I.D.A. Ciriè Valli di Lanzo, che si occupa di tutela degli animali.A raccontare ad HuffPost la storia diè Laura Masutti, responsabile della sezione piemontese dell’associazione: si trattava di unala cui situazione era stata scoperta per caso, dopo aver iniziato a monitorare la persona che per prima aveva scelto di prenderla in affido.“La persona in questione aveva preso in affido, non direttamente da noi ma attraverso noi, un altro cane sordo. Quando ci siamo accorti che l’animale viveva confinato dietro l’abitazione abbiamo iniziato a monitorare la situazione. E monitorando ci siamo accorti che aveva ...

AdrianoPorzio : RT @HuffPostItalia: Fragolina, la cagnolina abbandonata quattro volte che si è lasciata morire di dolore - un_mot_ : RT @HuffPostItalia: Fragolina, la cagnolina abbandonata quattro volte che si è lasciata morire di dolore - iopunto67 : RT @HuffPostItalia: Fragolina, la cagnolina abbandonata quattro volte che si è lasciata morire di dolore -