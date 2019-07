wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) PARIS, FRANCE – JUNE 18: In this photo illustration, a visual representation of a digital cryptocurrency coin sits on display in front of alogo on June 17, 2019 in Paris, France.will announce Tuesday, June 18 the details of its cryptocurrency, called “¬†¬†”. Like bitcoin, the best-known virtual currency, it will rely on blockchain technology. This universal currency must allow its users to buy products or services from theuniverse, which also owns Messenger, Instagram and WhatsApp. It will also be possible to transfer “s” between individuals. Several companies like Visa, MasterCard, PayPal and Uber have already joined the consortium created by. (Photo by Chesnot/Getty Images) Inizia a prendere corpo il progetto di, la criptovaluta proposta da un consorzio di 28 aziende guidato da. Mentre ...

antocalderone : Facebook, Libra mette nel mirino il business delle rimesse di denaro - MilanoCitExpo : Facebook, Libra mette nel mirino il business delle rimesse di denaro #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - IlariaCaporali : RT @MicheleDaCol: Perez presenta a #fed2019 l’associazione @Libra_ e il progetto della criptovaluta in cui è coinvolto anche #Facebook. @GI… -