Dry Drowning - prova

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Una città futuristica, tentacolare e opprimente. Luci al neon che illuminano le pozzanghere di vicoli oscuri e fumosi e un uomo che si muove lento ma deciso sotto il peso del proprio passato e delle proprie azioni. Un uomo che forse ne ha viste fin troppe ma che per quanto si ritrovi ormai curvo, sommerso dalla natura stessa della vita. sa essere incredibilmente forte e consapevole del fatto che ogni sua scelta potrebbe avere delle ripercussioni non solo sulla sua vita. Un uomo tormentato da fantasmi che ha ancora una chance per dimostrare prima di tutto a se stesso di essere molto più di un relitto alla deriva.Dryè l'ennesimo progetto tutto italiano che in questi ultimi anni sta facendo parlare di sé sulle nostre pagine e in generale all'interno dell'universo videoludico. D'altronde l'industria nostrana sta crescendo, coltivando una scena indipendente sempre più florida, ...

Eurogamer_it : Abbiamo provato Dry Drowning, una visual novel investigativa realizzata dal team italiano Studio V. - SheaAk : RT @Andrea_Peduzzi: Nel nuovo Outcast Weekly, io e @SheaAk abbiamo intervistato Giacomo Masi e Giulia Carli di Studio V, che hanno seguito… - Andrea_Peduzzi : Nel nuovo Outcast Weekly, io e @SheaAk abbiamo intervistato Giacomo Masi e Giulia Carli di Studio V, che hanno segu… -