Busta con proiettile a Salvini | non mi fanno paura

Ritrovata una Busta con un proiettile indirizzata a Matteo Salvini : È stata intercettata ieri, 10 luglio, presso il centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino una busta anonima indirizzata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini contenente un proiettile: una vera e propria minaccia di morte al leader della Lega. Sono intervenuti in loco gli artificieri dell'Arma dei Carabinieri per ispezionarne il contenuto: si tratta di un proiettile calibro 22 avvolto accuratamente in della carta stagnola. ...

Busta con proiettile a Salvini. Il ministro : "L'odio di certa sinistra convince menti malate" : Un pacco anonimo con un proiettile indirizzato a Matteo Salvini è stato intercettato al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Lo rende noto il Viminale che spiega che sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Arma. Ispezionando il plico hanno trovato il proiettile calibro 22 avvolto nella carta stagnola. “Oltre 100 minacce di violenza e di morte contro di me da quando sono ministro - commenta ...

Busta paga con meno ore indicate : come controllare e dove sono. Come comportarsi : Busta paga con meno ore indicate: Come controllare e dove sono. Come comportarsi Può succedere che un lavoratore firmi un contratto, le cui caratteristiche però non rispecchiano di fatto il suo inquadramento nell’azienda. In questi casi, non si parla di lavoro nero, bensì di lavoro grigio: così infatti è definito nel gergo. Vediamo di seguito di capire cosa fare, nello specifico caso un dipendente, pur essendo soggetto ad un contratto ...

ATP Antalya – Lorenzo Sonego in finale! Carreno Busta sconfitto in 2 set : Lorenzo Sonego raggiunge la finale dell’ATP di Antalya, la prima della sua carriera: il tennista italiano supera Carreno-Busta in 2 set Lorenzo Sonego è in finale ad Antalya. Sull’erba turca, il tennista italiano numero 75 al mondo, raggiunge per la prima volta in carriera la finale di un torneo. Sonego supera il numero 59 al mondo, lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, in 1 ora e 37 minuti. Sonego si è impone con il punteggio di 3-6 / 6-7 ...